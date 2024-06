Les chiffres d’avril des matériaux de construction de l’Unicem sont sortis. Si un léger rebond est noté par rapport au mois de mars, l’activité reste en sinusoïdale, compte tenu non plus du contexte bancaire - qui s’améliore -, mais surtout du contexte politique inquiétant.

Météo mitigée pour le secteur des matériaux de construction. « Le volontarisme des banques en matière de crédits, le recul des prix immobiliers, la restauration de la solvabilité et de la confiance sont également nécessaires pour relancer l’investissement logement des ménages », lit-on dans la dernière conjoncture de l’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (Unicem).

Toutefois, « le chemin reste long. De plus, les dernières turbulences politiques consécutives aux élections européennes vont générer des incertitudes et un flottement législatif dont il est difficile à ce jour d’apprécier les impacts sur le secteur », poursuit-elle.

Ainsi, l’activité constructive demeure dans le négatif, avec des mises en chantier de logements au plus bas depuis 2000. Dans les travaux publics, les affaires restent au beau fixe en avril, avec des facturations en progression (+2,5 % sur un an) et des carnets de commande robustes (+32,3 % sur un an en volume), selon la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Gare cependant au ralentissement avec la tenue des JO de Paris 2024 et le rabotage des lignes de crédit pour les collectivités, dans le cadre du programme de stabilité gouvernemental.

-11,4 % de l’indice matériaux sur un an



La filière des matériaux de construction accuse le coup de ces perturbations, avec une chute de l’indice Matériaux. « Après une baisse de -9,7 % en 2023, il recule de -5,9 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent et de -11,4 % sur un an », estime l’Unicem à partir des indices de chiffre d’affaires et de prix de production de l’INSEE.

« En mars, l’indice global du panier affichait 82,1 (base 100 en janvier 2021), soit une baisse de -4 % par rapport à février et de -9,9 % sur un an (CVS-CJO). De tous les matériaux qui composent l’indicateur, les tuiles et briques, le BPE et les produits en béton accusent les plus forts replis (respectivement -20,1 %, -16,4 % et -13,2 % en cumul sur douze mois à fin mars) », abonde l’union.

Une activité toujours en dents de scie

« Depuis janvier, l’activité dessine un profil en dents de scie, les hausses et reculs alternant au fil des mois », décrit l’Unicem.

En avril, les volumes de granulats produits ont augmenté de 1,5 % par rapport au mois de mars, contre un repli de 5,3 % sur un an. Sur les trois derniers mois, l’activité grimpe légèrement (+1,1 %), par rapport aux trois mois précédents. Mais l’activité trimestrielle laisse un déclin de 5,6 % sur un an.

« À fin avril et en cumul depuis janvier, la production de granulats s’inscrit donc en baisse de -5,9 % sur un an tandis qu’elle affiche une contraction de -6,8 % sur douze mois glissants », abonde l’Unicem.

Pour ce qui est du béton prêt à l’emploi (BPE), les livraisons remontent de 2,6 % par rapport à celles de mars. Les niveaux restent inférieures de 11,1 % comparés à ceux d’il y a un an. Même sur les mois février-mars-avril, la production décroche de 3,4 % par rapport au trimestre précédent. La chute s’approfondit à -12,4 % par rapport à la même période de l’an passé. Sur le cumul de janvier à avril, les livraisons s’étiolent de 13,5 % sur un an et de 7,2 % sur douze mois glissants.



Virginie Kroun

