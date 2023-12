À quelques semaines de l’entrée en vigueur de MaPrimeAdapt’, le Club de l’Amélioration de l’Habitat a organisé un colloque intitulé Habitat Santé Confort. Ce dernier a réuni divers acteurs, industriels et fédérations pour rappeler la nécessité sociale et économique d’accélérer l’adaptation du logement. Mais surtout, les acteurs du bâtiment évoquent l'effervescence à l'approche du lancement de l'aide.

En plus d’un vieillissement globale de la population, de plus en plus de Français souhaitent pouvoir vieillir au sein de leur domicile. Se pose alors la question de l’adaptation du logement. Afin que les résidents puissent continuer à se mouvoir comme ils le souhaitent au sein de leur foyer, malgré leur âge avancé ou leur handicap, il est parfois nécessaire d’entamer des travaux d’adaptation.

« Le logement n’a jamais été aussi bien financé dans sa rénovation »

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de l’aide MaPrimeAdapt’, va en ce sens. Cette aide de l’État s’adresse à tous les ménages modestes et très modestes, dès lors qu’au moins un membre du foyer a plus de 70 ans. Les personnes qui ont entre 60 et 69 ans, sous condition de perte d’autonomie (GIR 1 et 6 de la grille AGGIR), sont également éligibles à ce dispositif. Enfin, toute personne en situation de handicap est également en droit de bénéficier de cette aide.

Une aide bienvenue donc, puisqu’à l’horizon 2050, 35 % des Français auront plus de 60 ans, alors que seulement 6 % des logements qui hébergent des personnes vieillissantes sont adaptés.

La forme actuelle de MaPrimeAdapt’ a de quoi rassurer certains acteurs de la filière. Manon Huré, adjointe au sous-directeur des politiques de l’habitat de la DGALN, se réjouit de l’état actuel du dispositif : « On est assez content de la manière dont le dispositif est monté. On aura jamais autant financé l’adaptation des logements à partir du 1er janvier 2024 ».

Pour s’assurer que ce dispositif ne tombe pas à plat dès son lancement, tous les acteurs se sont efforcés de communiquer les bons gestes, les bons réflexes, et ce, à tous les niveaux. Il est primordial qu’au 1er janvier prochain, les conseillers France Rénov’, les assistants en maîtrise d’ouvrage habilités - au titre de l’autonomie - mais aussi les Accompagnateurs Rénov’ - au titre de la rénovation énergétique - soient tous capables d’informer sur le dispositif et d’en donner les grandes lignes.

« On est au moment où le logement n’a jamais été aussi bien financé dans sa rénovation, qu’elle soit énergétique ou pour l’adaptabilité. C’est une véritable occasion à saisir pour accompagner les ménages et leur permettre de valoriser leur patrimoine et le faire progresser, en fonction de leurs besoins », déclare Louise Faure, cheffe de projet MaPrimeAdapt’ à l’ANAH. À rappeler que MaPrimeAdapt’ peut se cumuler avec les aides à la rénovation énergétique.

« L’idée est de pouvoir mieux guider l’artisan sur ce sujet-là »

La FFB ou encore l’association HB Développement, se mobilisent pour le déploiement de MaPrimeAdapt'. Les organisations proposent diverses formations aux professionnels du bâtiment. Tous les corps de métiers sont concernés, de l’artisan de proximité à l’architecte.

La FFB met même à disposition un guide pour des solutions d’approches de la personne âgée. Alain Chapuis, élu FFB, mandataire national en charge de l’accessibilité et de la Silver Économie et dirigeant de l’entreprise Synéo, a déclaré sur le sujet : « On est dans un domaine encore plus qu’humain, car on a une personne vieillissante en face de nous. L’idée est de pouvoir mieux guider l’artisan sur ce sujet-là ».

La Fédération Française du Bâtiment a par ailleurs détecté, à fin novembre 2023, entre 12 et 15 000 entreprises et artisans qui sont intéressés par le sujet de l’adaptation du logement. Autant d'entreprises qui pourraient avoir un rôle important à jouer dans l’accélération de l’adaptabilité du logement.

Enfin, il est primordial de pouvoir accompagner convenablement les particuliers éligibles au dispositif MaPrimeAdapt’. BelAvie, spécialisée dans l’adaptation de logement, propose un accompagnement des personnes âgées par téléphone ou en physique, afin de pallier au retard que peuvent avoir les séniors quant à la technologie. Il est également nécessaire de pouvoir accompagner les personnes pour qui il est impossible de vieillir à leur domicile. Un accompagnement dans la réorientation est donc essentiel.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L