Sika rachète un fabricant danois de mortiers
Mis à jour le 01 octobre 2025 à 17h11
Le groupe suisse de chimie Sika, spécialiste mondial des matériaux de construction, a annoncé l’acquisition de Marlon Tormortel, un fabricant familial de mortiers basé au Danemark. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
Avec cette opération, Sika entend se doter d’une nouvelle plateforme de croissance dans les pays nordiques, un marché stratégique pour le développement de ses activités. L’entreprise danoise dispose d’un site de production hautement automatisé ainsi que de deux entrepôts, offrant selon Sika « une base pour une expansion significative des capacités ».
Une stratégie de rachats réguliers
Basé à Baar, dans le canton de Zoug, Sika combine grandes opérations stratégiques et acquisitions ciblées. En 2023, le groupe avait marqué un tournant en réalisant la plus importante acquisition de son histoire avec le rachat de MBCC, ex-filiale du chimiste allemand BASF, pour 5,5 milliards de francs suisses, soit 5,8 milliards d’euros.
Sika continue depuis d’élargir son portefeuille par une série de transactions plus modestes mais régulières. En 2024, il avait conclu trois acquisitions.
Depuis le début de l’année 2025, il a racheté un fabricant de systèmes de toitures végétalisées à Singapour, un producteur de solutions pour toitures au Royaume-Uni, un distributeur américain de produits de finition pour le bâtiment dans lequel il détenait déjà une participation, ainsi qu’un fabricant d’adjuvants pour béton et mortiers au Qatar.
