Sika voit ses ventes baisser en ce début d’année 2023

Le chiffre d’affaires de l’entreprise suisse spécialisée dans les matériaux de construction s’est accru de 1,2 % en monnaies locales, mais a reculé de 3 % une fois converti en franc suisse, à 2,3 milliards de francs, une somme équivalente en euros. Un écart qui s’explique par la force de la devise helvétique, comme l’explique le groupe Sika dans un communiqué.

Un chiffre d’affaires qui se situe dans la fourchette basse de prévisions des analystes interrogés par l’agence suisse AWP, qui l’attendaient entre 2,2 et 2,6 milliards de francs.

À travers le monde, Sika voit ses ventes se replier

Dans le détail, les ventes de Sika se sont contractées de 4,7 % en monnaies locales dans la zone Europe Moyen Orient et Afrique, après un bond de 18,1 % au premier trimestre l’année passée. Les marchés allemand, autrichien, suisse et ceux de l’Europe de l’Est sont moins porteurs cette année, a détaillé le fabricant de colles, mortiers et produits d’étanchéité pour le bâtiment.

Pour ce qui est de la zone Amériques, les ventes ont progressé de 5,1 %, contre une hausse de 36,2 % un an plus tôt, alors que « le niveau plus élevé des taux d’intérêt a pesé sur l’activité dans la construction », précise le groupe dans son communiqué. L’entreprise suisse a cependant bénéficié des projets d’infrastructures aux États-Unis pour les lignes de métros, ponts, tunnels et autoroutes.

Dans la zone Asie-Pacifique, les ventes n’ont progressé que de 2,6 % contre 18,6 % sur la période similaire l’an passé, notamment à cause des infections au Covid-19, toujours élevées en Chine. Le groupe a toutefois enregistré une croissance solide au Japon et une progression à deux chiffres en Inde. Les ventes de l’entreprise Sika ont également pâti du « resserrement de la politique monétaire » du Vietnam, impactant grandement l’activité du groupe dans la zone Asie du Sud-Est.

L’optimisme est de rigueur pour le groupe suisse

La division globale de Sika, qui fabrique des produits d’isolation pour l’automobile, a en revanche bénéficié de la normalisation des chaînes d’approvisionnement et de la demande grandissante de véhicules électriques. Une dynamique qui s’est répercutée dans les ventes puisque ces dernières ont connu une croissance de 15,2 %, contre 10,4 % au premier trimestre l’an passé.

Malgré de moins bons résultats pour ce premier trimestre par rapport à celui de 2022, le groupe maintient le cap et vise toujours, pour 2023, une progression de ses ventes de 6 à 8 % en monnaies locales.

À 8h16 GMT mardi 18 avril, le titre grimpait de 3,36 % à 249,20 francs suisses, dépassant le SMI, l’indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,19 %. Le titre a été sous pression au cours des deux dernières semaines, alors que les investisseurs s’attendaient à un premier trimestre « pire », soulignent les analystes de Baader Helvea, dans un commentaire boursier.

« Malgré le refroidissement du marché mondial de la construction », les analystes restent « positifs » sur Sika, qui devrait bénéficier de son exposition aux marchés des « infrastructures et de la rénovation », selon eux.

Le rachat de MBCC se profile à l’horizon

Sika compte notamment sur l’acquisition de MBCC, la plus grosse acquisition de son histoire. Annoncée en novembre 2021, le rachat de cette ancienne filiale du géant allemand de la chimie BASF aurait dû se finaliser fin 2022. Mais l’opération, qui s’élève à la somme de 5,5 milliards de francs suisses, s’est par la suite heurté aux autorités de la concurrence.

Pour que le rachat puisse se faire, l’autorité britannique de la concurrence et la Commission Européenne ont exigé que Sika vende une partie des activités d’adjuvants de MBCC. Le groupe Sika a opté en mars dernier pour une vente au fonds d’investissement britannique Cinven. L’opération devrait être finalisée durant le premier semestre.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock