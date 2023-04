Comme tous les mois, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) publie sa conjoncture mensuelle. À fin février 2023, le syndicat constate une nette baisse de l’activité par rapport à un an plus tôt, avec -12,5 % pour la production de granulats, et -4,9 % pour le béton prêt à l’emploi (BPE).

Sur les deux premiers mois de l’année 2023, l’activité des granulats chute de 12,2 % par rapport à un an plus tôt, et celle du BPE de 5,9 %. L’indicateur matériaux enregistre quant à lui une baisse de 9 %.

Selon l’Unicem, cette tendance à la baisse pourrait notamment s’expliquer par une base de comparaison très haute, avec un début d’année 2022 particulièrement dynamique.

Le syndicat note toutefois une très légère amélioration entre janvier et février 2023, avec +0,7 % pour les granulats, et +1 % pour le BPE. Le mois dernier, l’Unicem déplorait notamment -11,3 % pour les granulats par rapport à janvier 2022, et -7,3 % pour le BPE.

Côté conjoncture, le climat des affaires mené par l’INSEE auprès des industriels du bâtiment se dégrade pour le deuxième mois consécutif, de même que l’opinion des entrepreneurs sur leur activité. Si les carnets de commandes restent encore satisfaisants, une partie d’entre eux pourraient être annulés à cause des difficultés de financement, dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat des Français.

Une crise du logement neuf qui inquiète

Par ailleurs, la crise du logement neuf annoncée par les constructeurs et promoteurs ne présage rien de bon pour les prochains mois. À fin février, et en glissement annuel sur trois mois, les permis de construire sont d’ores et déjà en chute de 26,6 %.

Les ventes des constructeurs de maisons individuelles aux particuliers auraient notamment chuté de 40,3 % sur les deux premiers mois de l’année 2023, par rapport à leur moyenne de longue date, selon le Markemétron. Côté promoteurs, elles seraient en baisse de 30,9 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à un an plus tôt. Ainsi, selon la dernière conjoncture de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la baisse d’activité du logement neuf pourrait atteindre -20 % en 2023.

