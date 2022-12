Somfy et Atlantem créent la fenêtre coulissante Atlantem AM-X motorisée

Les entreprises françaises Somfy et Atlantem ont décidé de mettre en commun leur expertise pour démocratiser la fenêtre coulissante connectée. Ces deux sociétés souhaitent, à travers ce partenariat, répondre aux enjeux croissants de performance énergétique et satisfaire au mieux le client, qui aspire à toujours plus de confort.

Le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment Somfy et le fabricant français spécialiste de la menuiserie, de la fermeture et du portail Atlantem ont décidé de s’associer pour proposer une version automatisée et connectée de la baie coulissante AM-X.

La fusion entre le savoir-faire de ces deux sociétés a permis l’élaboration d’une solution sur-mesure. Pendant deux ans, Somfy et Atlantem se sont efforcés de faire entrer en symbiose leurs connaissances et leur expertise. Et en définitive on obtient :

la qualité d’un coulissant fabriqué en France, qui conjugue gain de luminosité (finesse des profils), hautes performances énergétiques (Uw = 1,4 W/m2.K), et design contemporain à définir selon un large panel de finitions intérieures (PVC, aluminium et bois) pour une cohérence esthétique d’ensemble

l’ergonomie et la praticité d’un pilotage en un clic pour gérer l’ouverture et la fermeture, sans effort

« Nous sommes très fiers d’annoncer ce partenariat avec Atlantem, l’un des plus grands spécialistes de la menuiserie en France. L’alliance de nos expertises nous permet de proposer aujourd’hui une solution apportant confort et sérénité, et qui plus est, conçue et fabriquée en France », se réjouit Angélique Longeray, Directrice Générale de Somfy France.

« Ce projet illustre pleinement la capacité que nous devons avoir à rechercher des partenariats qui permettent de cumuler les expertises d’acteurs majeurs de nos métiers pour développer des solutions novatrices qu’aucun des deux acteurs, seul, n’aurait pu assumer », estime de son côté Bruno Cadudal, Directeur Général d’Atlantem.

Une gamme de fenêtres qui offre confort et sécurité

La fenêtre coulissante AM-X automatisée et connectée tente de répondre au mieux aux enjeux environnementaux actuels. Son pilotage à distance permet au propriétaire une meilleure optimisation du confort thermique de son domicile.

En hiver par exemple, il est possible pour l’utilisateur de programmer une ouverture aux heures les plus chaudes de la journée pour renouveler l’air intérieur. En été, la fonction « aération sécurisée » permet de gérer une ventilation de l’habitat avec une fonction d’ouverture et de fermeture programmée, associée à une fonction de sécurisation. Un filet d’air peut ainsi passer sur deux centimètres tout en maintenant un crochetage du vantail.

À la performance énergétique s’ajoute la sécurité. Pour les fenêtres non motorisées, Atlantem et Somfy proposent un capteur d’ouverture discret et intégré à la fenêtre. Il permet de consulter à distance si le coulissant est verrouillé ou non, et s’il y a eu une tentative d’intrusion grâce à une mesure de vibration. L’utilisateur est par la suite informé grâce à une notification sur son smartphone.

La gamme de fenêtres coulissantes Atlantem AM-X intégrant la motorisation Somfy est disponible chez tous les installateurs depuis octobre 2022.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock