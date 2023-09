Schenker Storen ouvre les portes de son usine et se prépare aux défis à venir

Le groupe Schenker Storen, numéro un du marché de la protection contre le soleil et les intempéries, nous a convié pour une visite de son usine de Schönenwerd en Suisse, dans le canton de Soleure. C’est dans cette ville que tout a commencé en 1881 pour la marque. Aujourd’hui, Schenker Storen connaît une croissance à deux chiffres et s’apprête à faire face à de nouveaux enjeux.

Située à Schönenwerd, en Suisse, l’usine de production de Schenker Storen nous a ouvert ses portes. Elle se trouve au point de départ de la marque, là où Emil Schenker a fondé l’entreprise en 1881.

Philippe Gertz, responsable marketing et communication, Christian Koessler, responsable technique & gestionnaire administration des ventes, Christelle Bertard, directrice commerciale et Jérôme Henriot, chef des Ventes Projets & Prescription, nous ont fait part de la bonne santé financière de Schenker Storen.

Aujourd’hui les affaires se portent bien pour le numéro un sur le marché de la protection contre le soleil et les intempéries. L’entreprise connaît depuis plusieurs années maintenant une croissance à deux chiffres, grâce à une large gamme de produits, allant des brise-soleil orientables aux stores bannes, en passant par les stores verticaux, ou encore les stores de vérandas.

Fort de trois sites de production (en Suisse à Schönenwerd, en France à Thanvillé, et en Allemagne à Mahlberg), c’est en Suisse que la marque réalise le plus gros de ses ventes. Sur le marché suisse, Schenker Storen travaille directement avec le client. Ce sont ses propres installeurs qui se chargent de la pose des volets ou autres stores, tandis qu'en France et en Allemagne, Schenker travaille avec des revendeurs.

Storiste, un métier à part entière en Suisse

Schenker Storen ne se contente pas d’employer des professionnels pour la pause de ses produits. L’entreprise forme nombre d’entre eux également. Son site de production de Schönenwerd compte ainsi un centre de formation certifié. Contrairement à la France, la fonction de storiste est un métier à part entière en Suisse. Le marché étant en forte croissance, ces professionnels sont aujourd'hui très sollicités.

Au-delà de la production, le site de Schönenwerd forme de nombreux étudiants en alternance pour une formation de trois ans, certifiée d’un diplôme national.

Centre de formation certifié dans le site de production de Schönenwerd - crédit photo Jérémy Leduc

Ces métiers vont être de plus en plus plébiscités, puisque le changement climatique est venu grandement rabattre les cartes de ce marché. En effet, avec la hausse des températures, il devient primordial de protéger son foyer des rayons du soleil, afin de conserver une température agréable au sein du logement.

S’adapter au changement climatique

Le département de recherche de la marque s’active pour trouver de nouveaux produits qui apportent suffisamment d’ombre, protègent de la chaleur, tout en laissant entrer la lumière. De nouveaux défis pour la marque et le marché suisse, qui étaient bien loin des ses problématiques il y a encore quelques décennies. « Avant, il était question d’isolation contre le froid. Maintenant, on parle aussi de confort d’été. Peut-être même devrions-nous parler de "protection contre la chaleur" ? », s’interroge ironiquement Christelle Bertard, directrice commerciale Schenker Stores.

Pour faire face à ces températures grandissantes, la marque Schenker Storen a développé de nombreux brise-soleil à lames orientables (BSO). Ces produits représentent le gros des ventes de la marque en Suisse. Ce sont 250 000 unités qui sont produites chaque année dans le pays.

En plus d’être motorisés et d’offrir au client la possibilité d’orienter les lames selon son bon vouloir, ces BSO sont disponibles sous plusieurs formes, avec des designs différents et de nombreux coloris.

Étapes de fabrication d’un BSO

La fabrication d’un BSO passe par plusieurs étapes. En aluminium, celui-ci se présente initialement sous la forme d’une grosse bobine. La bobine est ensuite déroulée avant de passer entre les mains de ce qui pourrait ressembler à de grosses presses. L’aluminium épouse la forme de la presse, pour ensuite obtenir le design voulu : forme concave, carré, bords arrondis etc.

Début du processus de fabrication d'une lame de BSO - crédit photo Jérémy Leduc

Une fois la forme de la lame obtenue, cette dernière passe entre les mains des compagnons qui assurent différents contrôles. Un moteur de la marque Somfy est également placé dans le boîtier, afin de pouvoir commander à distance le BSO. Tout cela est fait manuellement.

Un robot raccorde ensuite chaque lame, avec, entre autres, littéralement une chaîne de vélo. Celle-ci va permettre au BSO de se relever et de retourner correctement dans son boîtier. S’ensuit ensuite l’application du vernis et de la peinture. Le produit est ensuite emballé, et prend la route à bord des camions de l’entreprise.

Perspectives pour l’avenir

Les années à venir s’annoncent plutôt dynamiques pour Schenker Storen. Le réchauffement climatique augmente la demande de BSO, et ce, même dans des régions historiquement peu impactées par la chaleur. 67 % des volumes globaux produits par Schenker sont des BSO. En France, cette part est de 50 %.

En France, l’usine de Thanvillé va s’agrandir, avec une extension prévue pour 2025. De plus, un centre de formation ainsi qu’un showroom vont ouvrir leurs portes à Paris d’ici fin 2024. Schenker Storen pourra alors former de nouveaux professionnels à la pose de ses produits. Un centre de formation est déjà en place à Lyon, celui-ci sera alors bientôt rejoint par la capitale.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock