Les ministères du Logement et de l’Economie ont nommé Thierry Repentin à la présidence de l’Anah. Il succède à Nathalie Appéré qui avait annoncé, en début d’année, qu’elle quitterait ses fonctions. Thierry Repentin a notamment présidé le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité. Il aura à coeur de poursuivre le travail entrepris par sa prédécesseure et développera son action pour des logements plus durables.

Thierry Repentin, Maire de Chambéry et vice-président en charge de l’habitat de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, prend la tête de l’Anah. « Tout le parcours de Thierry Repentin dit son attachement et sa connaissance approfondie de nos politiques de l’habitat dans notre pays depuis de nombreuses années. Présidant aux destinées de l’Anah, il saura poursuivre et développer son action au service de logements toujours mieux adaptés aux besoins des Français, rénovés, plus durables », a déclaré Emmanuelle Wargon.

En effet, Thierry Repentin a occupé de nombreuses fonctions en lien avec le secteur du bâtiment. De 2008 à 2012, il préside l’Union Sociale pour l’habitat. Il est ensuite nommé Ministre délégué à la formation professionnelle et à l’apprentissage, puis Ministre délégué aux Affaires européennes entre 2012 et 2014.

Ses travaux lui permettent de se positionner rapidement comme un « spécialiste » des questions liées au logement, à l’urbanisme et à la politique de la ville, au Parlement. Il est notamment à l’origine de dispositifs en faveur de la construction de logements sociaux, de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l’habitat.

Dès 2015, Thierry Repentin travaille au plus près des préfets pour faire respecter la loi SRU. Il occupe alors le poste de Délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat. Il est ensuite élu Président de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.

Entre 2017 et 2020, il préside le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Il suit de nombreux dossiers tels que la réécriture du Code de la construction, la RE2020, la loi anti-gaspillage, la réforme du CITE, MaPrimeRénov’ ou encore le décret tertiaire.

Il est aujourd’hui Président de la Commission nationale SRU.

« Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée pour présider l’Agence nationale de l’habitat, et tiens à saluer le bilan de ma prédécesseure, Nathalie Appéré. L’amélioration des logements privés est un enjeu majeur, qui se situe à la croisée de problématiques sociales, écologiques et économiques structurantes pour notre pays. Elle doit nous permettre de relever le défi de la COP21 et bénéficier à tous les territoires et tous les ménages », déclare Thierry Repentin.

Rose Colombel

Photo de une : ©Louis Garnier