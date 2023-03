TMS : « Même pas mal », la nouvelle campagne de l’OPPBTP

Il y a plus d’un an, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) présentait son plan « Horizon 2025 », reposant sur 5 principaux axes. Pour rappel, l’organisme lance régulièrement des campagnes de prévention ciblées, que ce soit sur le risque routier professionnel, les chutes de hauteur, les heurts engins-piétons, les risques chimiques, ou encore l’hygiène.

En ce mois de mars, l’organisme annonce le lancement d’une nouvelle campagne dédiée aux troubles musculo-squelettiques (TMS), en partenariat avec la CARSAT, la CNAM, l’INRS, la Capeb, la FNTP, le CCCA-BTP, PRO BTP, ou encore la SMA.

Des douleurs localisées au niveau des articulations

Pascal Girardot, responsable du domaine « usure professionnelle » au sein de la direction technique de l’OPPBTP, a rappelé la définition des TMS, première cause de maladie professionnelle dans le BTP, mais portant plutôt mal leur nom.

« Quand on parle de troubles musculo-squelettiques, la problématique ne vient ni du muscle ni du squelette, mais plutôt de ce qui les relie. Tout serait dans le trait d’union de "musculo-squelettique" », estime Pascal Girardot.

Ce dernier a rappelé les pathologies les plus fréquemment retrouvées dans le secteur du BTP, à savoir des maux affectant les épaules, les poignets, et le dos. Ces douleurs liées aux TMS étant le plus souvent déclenchées à cause du port de charges de lourdes, de contraintes ergonomiques et de vibrations répétées sur la durée, pendant plusieurs mois ou années.

Le responsable du domaine usure professionnelle a également souligné les spécificités métiers, avec par exemple des problèmes de genoux plus fréquents chez les carreleurs ou les plombiers.

Afin de sensibiliser les professionnels du BTP et toucher un maximum de public, la campagne de prévention lancée par l’OPPBTP durera plus d’un mois et se déclinera à travers plusieurs supports : presse papier, web, ou encore réseaux sociaux.

D’un point de vue graphique, elle a été inspirée par une autre campagne menée par la CNAM il y a quelques années, et mettant en scène une bouche qui grimace sur les parties du corps les plus souvent affectées par les TMS. Pour cette nouvelle campagne, l’OPPBTP a préféré une approche « plus positive », avec une bouche qui sourit, afin de souligner l’importance de rester en forme.

Inciter les professionnels du BTP à prendre soin de leur santé

Cette campagne, et le site relais, ont été intitulés « memepasmalBTP ». « On fait référence à ce qu’on entend finalement trop souvent sur les chantiers. L’apparition des douleurs devrait être un signal d’alerte et donc d’action pour éliminer la cause de ces douleurs, mais nous sommes dans un domaine d’activité professionnelle où un certain nombre de salariés – et je dirais même la plupart des salariés – sont globalement plutôt résistants au mal, et de temps en temps en tirent même une petite fierté. "On ne va pas voir le médecin pour si peu de chose". Donc il s’agit vraiment d’inciter, à travers ce slogan, d’agir et de se dire que l’objectif c’est de rester en santé, et finalement d’avoir des articulations qui sourient », explique Paul Duphil, secrétaire général de l'OPPBTP.

Le slogan de la campagne. Crédit : OPPBTP

Outre cette campagne multi-supports, six webinaires ciblant différents métiers (travaux publics, maçonnerie, charpente et enveloppe, finition, électricité, plomberie-génie climatique-chauffage) seront organisés. Par ailleurs, des actions de prévention seront également menées sur le terrain à travers l’accompagnement de 500 entreprises.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock