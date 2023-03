Construction bois en Belgique : la croissance se poursuit mais des défis persistent

Les résultats de l'enquête Hout Info Bois, réalisée en collaboration avec l'Office Économique Wallon du Bois et Embuild Wallonie, ont démontré que 150 entreprises de construction bois ont été actives sur le marché en 2021 et 2022, dont 60 % réalisent moins de 10 maisons en bois chaque année.

Les entreprises qui construisent plus de 20 maisons par an représentent 75 % des maisons en bois construites. Le solde, soit 25 % des nouvelles constructions, est le fruit d'entreprises associées vers une fabrication plus artisanale.

En 2022, 2 200 maisons résidentielles en bois ont été construites, mais la part des constructions en bois par rapport à l'ensemble du marché de la construction est redescendue à un peu plus de 6 %. « La crise sanitaire n'y est certainement pas étrangère, de même que l'augmentation importante du prix de l'énergie », indique l'étude.

Le marché de la construction bois belge est dominé, en termes de nombre d'entreprises, par les entreprises wallonnes (60 % du secteur), mais le nombre moyen de nouvelles constructions par entreprise reste 2,6 fois supérieur en Flandre qu'en Wallonie. Le marché du travail de la construction bois poursuit son ascension avec 1 674 salariés en 2022.

La construction bois peine à décoller dans le résidentiel

La construction non résidentielle semble ainsi avoir trouvé son rythme de croisière avec environ 100 000 m² de murs en bois construits chaque année. Cependant, l'absence de réel essor de la construction en bois résidentiel reste « un mystère », note l'étude.

« Le bois est pourtant le seul matériau de construction qui soit totalement naturel et renouvelable. Les constructions en bois sont de qualité et répondent aux mêmes exigences que les autres constructions dites traditionnelles en matière de performances thermiques, surtout dans ce contexte de lutte contre le réchauffement climatique », souligne-t-elle.

Ces questions énigmatiques ont d'ailleurs fait l'objet de grands débats à l'échelle européenne au travers des enjeux du Green Deal et de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarait en 2020 que les bâtiments génèraient plus de 40 % de nos émissions.

« Ils doivent devenir moins gaspilleurs, moins qualifiés et plus durables. Et nous savons que le secteur de la construction peut même passer d'une source de carbone à un puits de carbone, si des matériaux de construction organiques comme le bois et des technologies intelligentes comme l'intelligence artificielle sont utilisés. […] », précisait-elle.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock