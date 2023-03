Travaux d’entretien-amélioration : les hausses de prix ont ralenti au T4 2022

Dans son dernier indice concernant l’évolution des prix des travaux d’entretien-amélioration (IPEA), l’Insee fait état d’un ralentissement des hausses de prix au quatrième trimestre 2022, malgré une hausse toujours importante sur un an.

Un ralentissement au T4 2022

Au quatrième trimestre 2022, les prix des travaux d’entretien-amélioration ont augmenté de 1,6 % par rapport au troisième trimestre 2022, après +2,1 % au T3 2022, et +2,7 % au T2 2023.

Dans le détail, par ordre décroissant, les prix augmentent de +2,8 % pour les travaux de menuiserie (après +3,3 % au T3 2022), de +2,6 % pour les autres travaux de construction spécialisés (après +3,2 %). Viennent ensuite les travaux de revêtement des sols et murs (+2 %, après +2,6), de plâtrerie (+1,9 %, après +1,3 %), de couverture (+1,7 %, après +2,0 %) et de peinture et vitrerie (+1,6 %, après +2,0 %).

Les hausses de prix sont en revanche plus modérées pour les travaux de plomberie, d’installation de chauffage et de conditionnement d’air (+1,0 %, après +1,6 %), et ceux d’installation électrique (+0,3 %, après +0,4 %). Les prix sont même en baisse pour les « autres travaux d’installation », avec -0,8 %, après +2 % au troisième trimestre 2022.

… mais presque +10 % sur un an

Toutefois, sur un an, la hausse reste de 9,8 %, soit légèrement moins qu’au T3 2022, qui avait enregistré +10,1 %. À noter que ces hausses de prix sont plus marquées dans le secteur résidentiel que dans le non-résidentiel, avec respectivement +10,8 % et +8,2 %.

Entre le quatrième trimestre 2021 et 202, les prix des travaux de menuiserie ont augmenté de +15,2 %, soit une hausse identique à celle entre le T3 2021 et 2022. Les « autres travaux de construction spécialisés » enregistrent pour leur part +11,9 %, après +9,9 %. La hausse ralentit en revanche pour tous les autres travaux : de plomberie, d’installation de chauffage et de conditionnement d’air (avec +10,7 %, après +12,5 %), de couverture (+10,6 %, après +10,9 %), de revêtement des sols et des murs (+9,3 %, après +8,2 %), de plâtrerie (+8,5 %, après +8,0 %), de peinture et vitrerie (+7,2 %, après +6,3 %), d’installation électrique (+4,2 % après +5,5 %), et pour les « autres travaux d’installation » (+3,3 %, après +6,0 %).

L'évolution des prix des travaux d'entretien-amélioration. Source : Insee

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock