Formation : Le CCCA-BTP et la FNTP nouent un partenariat

Le secteur des travaux publics compte aujourd'hui plus de 8 000 entreprises et 310 000 salariés en France. Pour faire face aux difficultés de recrutement et prendre en compte les innovations dans le secteur, la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP) ont noué un partenariat, autour de sept axes principaux.

Le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ont annoncé ce jeudi 28 octobre avoir signé une convention de partenariat pour promouvoir et développer la formation dans les travaux publics. Alors que les métiers des travaux publics devraient beaucoup évoluer dans les années à venir, et que le secteur fait actuellement face à des pénuries de main d'oeuvre, la FNTP a en effet souhaité créer ce partenariat avec le CCCA-BTP pour mettre en oeuvre des actions en faveur de la formation et de l'innovation. Sept actions autour de la formation et de l'innovation Ce partenariat repose notamment sur sept axes de développement principaux, à savoir la réalisation d'études pour mieux cerner les transitions écologique et numérique du secteur et adapter les formations, la promotion des métiers des travaux publics (sourcing, Boost Apprentissage TP), l'innovation (organisation de webinaires, appels à projets, hackathons), l'appui au développement des compétences des formateurs (séminaires pédagogiques, conseils, outils) et à la qualité de la formation (label Excellence TP), le développement des certifications professionnelles, ou encore de partenariats avec des acteurs de l'écosystème. « Ce partenariat réaffirme les liens forts entre le CCCA-BTP et la FNTP à un moment où les besoins en compétences n’ont jamais été aussi importants et où la transformation des métiers à l’aulne des transitions écologique et numérique doit être la préoccupation de chacun », a réagi Bruno Cavagné, président de la FNTP, à la signature de ce partenariat. Éric Routier, président du CCCA-BTP, a de son côté souligné qu'il permettrait de « renforcer le développement de l'excellence de la formation professionnelle aux métiers des travaux publics, et la prise en compte de leurs évolutions, au profit de l'ensemble des entreprises et des salariés du secteur des travaux publics ». Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Claire.lemonnier