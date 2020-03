Les Trophées EquipBaie, du salon éponyme, ont pour objectif de valoriser les innovations des industriels du secteur de la menuiserie. En 2019, 18 produits étaient primés sur les 46 candidatures déposées. Cette année, les organisateurs annoncent vouloir miser davantage sur la visibilité sur les réseaux sociaux et durant le salon, et ce, dès le dépôts des candidatures. Détails.

Les inscriptions pour les Trophées EquipBaie 2020 sont dès à présent ouvertes jusqu'au 15 juin. Sont éligibles toutes les innovations lancées depuis moins de deux ans, ou en cours de lancement sur le marché français.

Cette année, les organisateurs annoncent mettre encore davantage à l'honneur la visibilité des produits, dès le dépôt de candidature. Ainsi, une campagne de communication mettre en avant chaque innovation sur les réseaux sociaux, dès la validation du dossier de candidature, et le site Internet du salon présentera également tous les produits en lice.

Le jury, composé d'une quinzaine d'experts indépendants, sélectionnera début septembre les nominés. Un press-dating organisé à la fin du mois leur permettra notamment de rencontrer la presse, et les lauréats seront dévoilés dans la foulée. Enfin, la remise des Trophées aura lieu sur le salon le 17 novembre à 12 heures, à Paris Expo Porte de Versailles.

Plan, signalétique et sessions de pitchs sur le salon

Alors que 22 000 visiteurs sont attendus sur le salon et que 98 % affirment s'y rendre pour découvrir des innovations, les organisateurs proposeront cette année un plan de visite et une signalétique spécifique pour aider les visiteurs à localiser les participants aux Trophées sur le salon. Tous les jours, les plus curieux pourront assister à des sessions de pitchs présentants les innovations, et échanger avec les intervenants. Sur l'Arena Innovation, où se déroulera la remise des prix, des écrans digitaux diffuseront par ailleurs les images des produits candidats.

