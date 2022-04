Trophées Placo : la 17ème édition est lancée !

Placo, filiale de Saint-Gobain, annonce le lancement de ses Trophées Placo édition 2022. Organisé tous les deux ans, l'évènement récompense ses meilleures créations des entreprises des métiers du plâtre et de l’isolation.

Depuis leur lancement en 1989, les Trophées Placo mettent à l'honneur les métiers du plâtre en récompensant tous les deux ans des réalisations mondiales de professionnels de l’aménagement intérieur. A l'occasion de l'édition 2019, 72 projets avaient été présentés à travers le territoire et cinq entreprises agréées ont été primées pour leur participation dans la réalisation d’ouvrages emblématiques.

Les lauréats dévoilés en octobre prochain

Pour sa 17ème édition, l'événement récompensera les projets les plus novateurs réalisés entre 2020 et 2022. Réparti en quatre catégories (Résidentiel, Non-résidentiel, Patrimoine & Monuments, Bâtiments Historiques Innovation & Développement Durable), le concours entend illustrer « la volonté de valoriser les projets dans toutes leurs diversités », commente l’entreprise.

Le jury, composé de partenaires extérieurs (organismes officiels, organisations professionnelles, distributeurs, journalistes…) et de collaborateurs Placo, doit se réunir les 18 et 19 mai prochains afin de nommer les lauréats par catégorie. Les sept projets gagnants pourront par ailleurs concourir aux Trophées internationaux Saint-Gobain en avril 2023.

Les résultats seront dévoilés lors de la soirée des Trophées qui se tiendra le vendredi 14 octobre prochain à la Salle Wagram, lieu de fête mythique, classé Monument Historique. Trois prix spéciaux seront également remis au cours de la soirée : le prix spécial du Jury, le prix des journalistes, et le prix du public.

Cette 17ème édition est également marquée par la nomination d’Alice Henry, élue nouvelle Responsable du Club Entreprises Placo : « Le Club Entreprises Placo rassemble une communauté unie d’entreprises passionnées qui s’engagent pour porter et valoriser le savoir-faire de la filière. Il constitue à la fois un laboratoire d’idées et un programme de fidélité. En croisant nos expériences, je mettrai tout en œuvre pour que nous construisions ensemble l’avenir des métiers du plâtre en travaillant à proposer plus de simplicité, de proximité et d’innovation », a-t-elle déclaré.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock