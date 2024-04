Sika enregistre une croissance de 20 % de ses ventes au 1er trimestre 2024

Porté par ses récentes acquisitions, et notamment celle de l’entreprise MBCC, le groupe suisse Sika enregistre une croissance de 20 % de ses ventes au premier trimestre 2024, et de 13,8 % de son chiffre d’affaires.

Quelques jours après avoir acquis l’entreprise américaine Kwik Bond Polymers, spécialisée dans les produits destinés à la rénovation des ponts, Sika – fabricant de

colles, mortiers et produits d'étanchéité– dévoile ses résultats du premier trimestre 2024.

Des ventes et un chiffre d’affaires en hausse

Au premier trimestre, le groupe suisse enregistre une nette hausse de ses ventes en monnaies locales, avec +20,1 % par rapport à un an plus tôt, après +13,3 % sur l’ensemble de l’année 2023.

Selon le groupe, ses récentes acquisitions ont contribué à 19,9 % de cette croissance.

Cette croissance des ventes serait notamment favorisée par l’acquisition de l’entreprise MBCC, rachetée pour 5,5 milliards de francs au groupe allemand BASF en mai 2023, et grâce à des projets d’infrastructures.

L'intégration de MBCC « génère de la croissance supplémentaire et va nous permettre d'étendre notre part de marché », a estimé Thomas Hasler, directeur général de Sika.

Le groupe pénalisé par la force du franc suisse

Malgré cette hausse des ventes, la force du franc suisse a pesé lors de la conversion des comptes, ramenant la progression de son chiffre d’affaires à 13,8 % – pour un total de 2,6 milliards d’euros de francs suisses – les effets négatifs de changes se chiffrant à 6,3 %.

Le franc suisse se situe actuellement à des niveaux élevés, ce qui pénalise les entreprises suisses à l’exportation, et lors de la conversion de leurs comptes.

La contribution des acquisitions a été plus forte qu'escomptée « mais les effets de changes négatifs sont aussi plus élevés qu'attendu par le marché », note ainsi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.

Pour 2024, le groupe a confirmé ses objectifs, estimant qu’il pourra maintenir sa stratégie de croissance, « même dans un environnement économique de lente reprise ». Dans ce contexte, il vise toujours une croissance de ses ventes de l’ordre de 6 à 9 %, hors effets de changes.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock