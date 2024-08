Un premier semestre difficile pour Geberit

Après un premier trimestre 2024 peu réjouissant, le bilan des 6 premiers mois de l’année ne s’est pas amélioré pour Geberit. Le fabricant suisse d’équipements sanitaires enregistre une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net.

Pas d’amélioration en vue pour le groupe Geberit. Le fabricant suisse d’équipements sanitaires (toilettes, douches, vasques de salles de bains) enregistre une baisse de 1,4 % de son chiffre d’affaires au premier semestre, pour un total de 1,638 milliard de francs suisses, soit 1,72 milliard d’euros.

Côté bénéfice net, il chute de 5 %, à 350 millions de francs suisses, notamment en raison d’un taux d’imposition plus élevé sur les multinationales, prôné par l’OCDE.

« La demande et les volumes de vente correspondant sur les marchés finaux ont continué de décliner », explique le groupe dans un communiqué, citant également des effets de change négatifs.

Pour rappel, au premier trimestre 2024, le fabricant avait enregistré -6,2 % de chiffre d’affaires et -11,4 % de bénéfice par rapport à un an plus tôt.

Des prévisions plutôt pessimistes

Ces mauvais résultats s’expliquent notamment par la crise de la construction neuve qui sévit en Europe depuis deux ans, avec l’inflation des coûts et des taux d’intérêts élevés.

Pour la suite de l’année 2024, Geberit reste plutôt pessimiste, prévoyant une stagnation de son chiffre d’affaires en monnaies locales.

« Pour l'ensemble de 2024, la direction attend un chiffre d'affaires net en monnaies locales au niveau de l'année précédente et une marge d'Ebitda d'environ 29 % », alors que l’indicateur est toujours plus faible au second semestre, « en raison de facteurs saisonniers », rappelle le groupe. Cette marge d’Ebitda devrait ainsi reculer, après avoir enregistré 31,6 % au premier semestre.

« En dépit de l'environnement de marché difficile, l'objectif pour 2024 demeure de renforcer encore la position de marché de l'entreprise », conclut néanmoins le groupe.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock