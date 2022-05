Une convention collective au cœur de la feuille de route de l’UFME

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) maintient le cap de la « Convention Collective des menuiseries, charpentes, constructions industrialisées et portes planes ». Un moyen pour le syndicat de reconnaitre l’indépendance et la modernisation des métiers de la menuiserie industrielle.

La gestion active de cette convention collective fait désormais partie des priorités de l’UFME. Réécrite récemment, la convention s’enrichit ainsi d’avenants pour s’inscrire au plus près des réalités sociétales des entreprises, un enjeu essentiel pour asseoir le rayonnement de cette profession représentée par environ 16 000 salariés et des centaines d’usines.

Avec cette convention, l’organisation souhaite également rendre attractifs les métiers de la filière menuiserie industrielle, tout en attirant de nouveaux talents, et en pérennisant l’emploi sur le territoire français. Tout est mis en œuvre pour que la convention collective soit ainsi constamment adaptée aux besoins de la filière, aux attentes des entreprises et des salariés, mais aussi aux transformations des métiers de la menuiserie industrielle, afin de les faire découvrir et de les rendre attractifs, à la hauteur de leurs évolutions rapides et de leur modernisation.

« Il est souhaitable dans les années à venir que l’ensemble de la profession, au-delà des spécificités de matériaux, rejoigne cette convention collective. Elle est en effet le réceptacle juridique idéal pour pouvoir accueillir un métier, celui de la fabrication de fenêtres, de portes et de charpentes industrialisées. Le collectif est un outil qui nous permettra d’atteindre la pleine reconnaissance », explique Philippe Macquart, délégué général de l’UFME.



Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock