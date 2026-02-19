L’enseigne prévoit cinq nouvelles agences en 2026 et renforce la sélection de ses futurs partenaires pour soutenir son développement.

Dans un environnement économique et politique incertain mais marqué par un retour progressif à des volumes de marché comparables à ceux d’avant la crise sanitaire du Covid 19, l’entreprise Vie & Véranda déclare dans un communiqué diffusé le 5 février avoir abordé 2025 comme « une année de lucidité et de consolidation ».

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas, extensions et pergolas sur mesure indique avoir fait le choix de « concentrer ses efforts sur l’efficience de son organisation, la qualité de l’accompagnement de son réseau et la pérennité de son modèle ».

« 2025 a constitué pour nous une année de stabilisation et de choix. Nous avons pris le temps de poser des diagnostics, de revoir nos priorités et de travailler sur des sujets de fond, moins visibles, mais absolument essentiels et déterminants pour préparer la suite », précise Lucas Pinoncély, président de Vie & Véranda. En 2026, elle souhaite élargir son réseau en développant les franchisés et les partenariats.

Un CA stable entre 2024 et 2025

En 2025, Vie & Véranda enregistre un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros, stable par rapport à 2024, pour environ 1 500 vérandas et extensions posées sur l’année. Le réseau compte 45 agences à la fin de l’année, comprenant des implantations en propre et des franchises.

Selon le président de l’entreprise, « ce niveau d’activité, volontairement stabilisé, traduit une orientation stratégique claire. Dans le contexte actuel, notre enjeu n’est pas d’augmenter les volumes à tout prix, mais plutôt de nous assurer que notre réseau fonctionne dans les meilleures conditions possibles, avec des partenaires bien accompagnés, des outils adaptés et une organisation efficiente ».

Vie & Véranda a néanmois poursuivi le développement de son réseau en 2025 avec plusieurs ouvertures en franchise, comme à Montpellier et Tours.

Un nouveau contrat de distribution

Pour soutenir cette dynamique, Vie & Véranda a engagé une restructuration de son organisation commerciale. Dès le début de l’année, le pilotage des agences en propre a été dissocié de celui du réseau de franchisés et de distributeurs, dans le but de renforcer l’accompagnement du réseau, de sécuriser son développement et de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque modèle.

« Un franchisé est avant tout un chef d’entreprise. Ses attentes ne sont pas les mêmes que celles de nos agences en propre. Il a besoin d’un accompagnement global, qui dépasse largement le seul volet commercial et intègre des sujets comme la gestion, les ressources humaines ou la trésorerie », explique Lucas Pinoncély.

Dans cette perspective, Vie & Véranda élargit son champ de développement avec la mise en place d’un nouveau contrat de distribution, conçu comme un modèle plus souple et sans exclusivité territoriale. Ce dispositif vise des professionnels déjà présents dans l’univers de l’habitat ou de l’outdoor, souhaitant diversifier leur activité en s’appuyant sur les produits et le savoir-faire de l’enseigne. « Nous ne remplaçons pas la franchise, qui reste au cœur de notre stratégie de développement. Nous ouvrons simplement une nouvelle voie, complémentaire et adaptée à certains profils ainsi qu’aux différents enjeux liés à la diversité des territoires. Aujourd’hui, notre réseau couvre environ 40 % du territoire français : il y a encore de la place pour plusieurs formes de partenariats ! » assure le président de l’entreprise.

De nouveaux franchisés en 2026

Pour 2026, Vie & Véranda annonce une volonté de « montée en puissance progressive du réseau ». L’enseigne prévoit l’ouverture d’environ cinq nouvelles agences sur l’année, avec l’ambition d’atteindre 60 implantations, tous modèles confondus, d’ici 2030. Des ouvertures en franchise sont déjà programmées : le mois prochain, une agence pilotée par les équipes de Saint-Bonnet, près de Lyon, ouvrira ses portes à Saint-Étienne, suivie en avril de l’inauguration de l’agence de Rouen.

Le réseau Vie & Véranda propose aux candidats à la franchise un contrat d’une durée de cinq ans, avec un droit d’entrée fixé à 25 000 € HT. L’apport personnel minimum requis s’élève à 35 000 €, pour un investissement global de départ d’environ 150 000 €.

Les franchisés doivent s’acquitter d’une redevance de fonctionnement annuelle de 5 000 €, ainsi que d’une redevance publicitaire comprise entre 6 500 € et 10 000 €, selon le chiffre d’affaires réalisé. Après trois ans d’activité, le chiffre d’affaires potentiel est estimé entre 800 000 € et 1 million d’euros. Chaque agence dispose en moyenne d’une surface de 250 m², dont 150 m² sont consacrés au showroom.

Dans sa logique de développement, Vie & Véranda a également engagé une réflexion sur la sélection et l’intégration de ses futurs partenaires. L’enseigne annonce s’être rapprochée de la société Framboise, spécialisée dans l’accompagnement des réseaux de franchise, pour « structurer un nouveau processus de recrutement et renforcer la qualité des profils intégrant le réseau ». Ce travail s’accompagne de la mise en place du programme Ambassadeur, qui combine « l’expérience et l’expertise de certains membres du réseau avec le savoir-faire des équipes internes et des filiales ».