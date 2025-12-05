Risque cyber : un danger encore trop sous-estimé !

Virus, piratage, vol de données… aucune entreprise n’est à l’abri des cyberattaques, de plus en plus ciblées et sophistiquées. Outre l’aspect financier, leurs impacts peuvent être majeurs car la violation de la sécurité informatique peut compromettre la réputation de l’entreprise et entraîner une perte de clients.

D’ailleurs, les entreprises doivent protéger les données personnelles de leurs partenaires, clients et salariés pour respecter le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Face à ces risques, il est essentiel d’en comprendre les enjeux et de mettre en place des mesures adaptées. Pourtant, beaucoup d’entreprises se croient encore à l’abri !

En tant qu’assureur résolument engagé dans la prévention, SMABTP a choisi de faire entendre la voix de sociétaires ayant été confronté aux risques cyber.

De ces récits authentiques est née la série « Témoignages cyber : l’importance d’une bonne protection ».

Chaque intervenant raconte son expérience sans filtre et aborde des thèmes clés comme l’impact sur l’activité, la gestion du sinistre, la protection des données, la sensibilisation des équipes ou encore l’accompagnement de SMABTP.

Des témoignages concrets qui rappellent une évidence : anticiper le risque cyber, c’est protéger son entreprise.

Dans cette vidéo, écoutez l’histoire de Thomas Richard, dirigeant de l’entreprise Constructions Métalliques Richard.

En mars 2025, son entreprise a été victime d’une cyberattaque. Heureusement, il avait souscrit une assurance cyber auprès de SMABTP quelques années avant. Résultat ? Une gestion de crise rapide et efficace et des données restaurées en un temps record.

Son message est clair : le jour où ça arrive, on est content d’être couvert car ça permet de rebondir bien plus vite !

