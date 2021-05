En annonçant le développement d’un prototype de fauteuil roulant connecté à l’ascenseur, le groupe finlandais Koné innove une fois de plus au service de l’accessibilité et de la mobilité au sein des bâtiments. Une innovation proposée dans le cadre d'un concours d’idées lancé par le groupe en janvier 2021. Précisions.

Koné, spécialiste des ascenseurs et escaliers mécaniques, annonce le développement d’une nouvelle solution technologique qui permettrait de connecter un fauteuil roulant à un ascenseur.

Le gagnant du concours à l’origine de ce projet, travaillant en Ehpad, constate au quotidien les difficultés rencontrées par certains résidents en fauteuil pour se déplacer dans le bâtiment. Or, selon l’OMS, 75 millions de personnes se déplaceraient en fauteuil roulant au quotidien. Un chiffre qui met en évidence le besoin d’innovations qui faciliteraient l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Conscient qu’il faut continuer d’agir en faveur de l’inclusion dans les villes et les bâtiments, le groupe finlandais rappelle avoir développé un partenariat avec la start-up BlindSquare afin de connecter une application de guidage pour les personnes malvoyantes à l'ascenseur.

Favoriser l'accessibilité pour les PMR

Aujourd’hui en phase de conception, la nouvelle idée gagnante du concours pourrait permettre, dans un premier temps, d'alerter un ascenseur de l’arrivée d’une personne en fauteuil, de programmer, dans un second temps, ce dernier pour qu’il la conduise automatiquement au bon étage, et enfin s'assurer que l'ascenseur a toujours la capacité d’accueillir un fauteuil roulant au sein de sa cabine.

L’objectif étant d’encourager par l’innovation la transformation des pratiques en matière d’inclusivité, permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite de se déplacer de manière fluide et autonome. « Cela doit devenir un réflexe pour les professionnels de la construction et de l’immobilier », souligne l’entreprise. « Avec ce prototype, Koné espère pouvoir essaimer et inspirer des établissements de soins, mais aussi d’autres structures publiques et privées », ajoute-t-elle.

Guillaume Fournier Favre, directeur général de Koné précise : « Bien que cette idée gagnante commence par un fauteuil roulant relié à un ascenseur Koné DX, elle a le potentiel d'être étendue pour faciliter la circulation des personnes dans nos maisons, nos bâtiments et nos villes. Nous sommes impatients de partager cette innovation au fur et à mesure qu'elle se concrétisera ».

Selon le groupe, le fauteuil roulant pourrait ensuite être relié à d'autres applications, ainsi qu'à un système intelligent de gestion du bâtiment. Ce projet devrait être testé dans le courant de l’été 2021.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock