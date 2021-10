Artisans des Pays de la Loire, référencez-vous avec PRO Croissance Verte

Société spécialisée dans la rénovation énergétique, Croissance Verte met en relation professionnels du bâtiment et leurs potentiels clients dans la région Pays de la Loire. Depuis ses débuts à l'été dernier, l’entreprise pousse la visibilité des artisans, notamment RGE, à travers son référencement PRO Croissance Verte.

Lancé l’été dernier, Croissance Verte est un intermédiaire entre les professionnels du bâtiment et leurs clients (particuliers, entreprises, collectivités). Sa mission ? Garantir aux bénéficiaires un accompagnement personnalisé pour aboutir à un service client/artisan de proximité sécurisé.

La société d’économie mixte a fait ses débuts dans le Pays de la Loire. La Région est d'ailleurs à l’initiative de sa création et fait partie des 12 actionnaires acteurs du territoire (collectivités, syndicats d’énergie).

Gagner en visibilité avec PRO Croissance Verte



Dans l’idée de fiabiliser davantage la mise en relation entre les deux parties, et ainsi accélérer la transition énergétique du territoire, la société lance son référencement PRO Croissance Verte.

Adressé aux entreprises de travaux et d’ingénierie intervenant dans le secteur de la rénovation énergétique dans le Pays de la Loire, le dispositif leur donne une plus grande visibilité. De cette façon, n’importe quel client peut consulter l’annuaire, à la recherche d’« un conseil neutre, un service et une prestation de qualité », décrit Croissance Verte dans un communiqué. Grâce à ce service, Croissance Verte cherche à référencer plus de 250 entreprises d’ici 2023.

Pour rejoindre PRO Croissance Verte, l’entreprise doit remplir un formulaire sur le site internet croissance-verte.net avec différentes informations : justificatifs en cours de validité (attestation RGE, assurance civile et décennale), descriptif de son entreprise, types de chantier et rayon géographique dans lequel elle souhaite exercer. Cette étape aboutit à la signature d'une convention bipartite entre l'entreprise et Croissante Verte.

Afin de marquer le lancement de PRO Croissance Verte, le service est gratuit pour toute inscription avant le 31 décembre 2021. Un échelonnement de paiement est aussi possible pour les frais de référencement mais aussi de mise à disposition d’outils numériques ou de suivi de chantier. À savoir que Croissance Verte ne prélève aucun pourcentage sur les chantiers.

Agrandir le nombre de professionnels qualifiés RGE



Le dispositif est en effet complété par l’accompagnement que Croissance Verte propose aux professionnels sur certaines phases du projet de rénovation. Il peut s’agir d'une proposition de prestations suite à un audit énergétique du bâti ou la mise en relation avec des clients dans la zone géographique souhaitée.

Les artisans ont même accès à un espace sécurisé et sa boîte à outils, fournie d'un logiciel d’avancement de chantier ou des documents sur l’établissement d’une demande d’aide financière, d’un devis ou d’une facture. Sur ces derniers points administratifs, Croissance Verte veille également à la conformité des mentions légales obligatoires pour chaque document.

En parlant d’obligation, la société compte accroître le nombre de professionnels RGE, qualification nécessaire pour être éligible aux aides. « Avec un peu plus de 5000 entreprises certifiées RGE sur les 23 000 que compte le territoire, même si toutes ne sont pas spécialisées dans la rénovation énergétique, le besoin et les attentes sont présents. Pour autant, il est difficile pour un chef d’entreprise, en particulier lorsqu’il travaille seul, de dégager du temps pour monter un dossier complexe permettant la présentation à la qualification RGE », expose Virginie Senlis, responsable Entreprises et Bâtiment Durable chez Croissance Verte.

Afin d’augmenter la part de professionnels de la rénovation énergétique qualifiés RGE dans le Pays de la Loire, Croissance Verte compte épauler ces derniers dans le montage et le suivi de la demande de qualification.

Pour bénéficier d’un accompagnement quelconque, rendez-vous sur croissance-verte.net, rubrique « Professionnels du bâtiment » ou contactez Croissance Verte sur pro@croissance-verte.net.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock