Toitures : la BMI Academy propose une offre de formations uniques

Avec de nouveaux produits et techniques qui sortent constamment sur le marché, la demande de formation spécifique pour les couvreurs explose. Pour répondre à cette demande, BMI Monier et BMI Icopal lancent la BMI Academy : une offre de formations, pour toits en pentes et toits plats, aussi bien pratiques que théoriques. Précisions.

Dans le secteur du BTP, la construction durable est devenue la norme. Ainsi, selon une enquête réalisée par BMI Belgique, producteur de systèmes de couverture de toitures plates et en pente, la demande de formation pour les couvreurs augmente. C’est dans ce contexte que la filiale de Monier annonce le lancement de la BMI Academy et l’ouverture de son nouveau centre de formation, à Alost (Belgique). Ce dernier propose désormais aux couvreurs, entrepreneurs et architectes une offre de solutions pratiques et théoriques, devenant ainsi le seul fabricant à proposer des formations pour les deux types de toitures (toits en pente et plats). Des formations pour un habitat durable

Avec pour slogan :« devenez un pro dans votre boulot », le spécialiste de la toiture répond concrètement aux besoins des professionnels d’améliorer leurs connaissances et leurs techniques. « Nos professionnels sont enthousiastes à l’idée de donner aux couvreurs belges les connaissances nécessaires pour les toitures en pente et les toitures plates à partir du 18 octobre », souligne Kris Sinoy, Technical Manager de BMI Belgique. Ces formations sont définies par thème et une grande importance est accordée à l’extension des fonctions des toitures dans le cadre d’un habitat durable. « L’évolution du rôle de la toiture a engendré le besoin de nouveaux produits tandis que de nouveaux accents sont mis sur la mise en œuvre », précise BMI Belgique. Le cursus peut être suivi individuellement ou en groupe, et propose des solutions entièrement personnalisables. Des couvreurs en formation au centre d'Alost, en Belgique. Dans le local du nouveau centre de formation à Alost, la BMI Academy se compose notamment d'une grande salle de pratique, où plusieurs toitures, avec détails représentatifs, ont été installées afin de donner une image visuelle claire. Par ailleurs, les aspects commerciaux des différents produits peuvent également être abordés au cours des sessions. « Selon nous, la BMI Academy est une initiative très appréciée qui nous permet de suivre de près l’évolution de la toiture », déclare Jorn Demessemaeker, responsable de l’entreprise Toiture Demessemaeker. Pour en savoir plus, cliquez ici. Marie Gérald Photo de Une : ©BMI Belgique

Redacteur