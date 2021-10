Avec Destination BTP, le CCCA-BTP accompagne toujours plus les jeunes

Le CCCA-BTP lance Destination BTP, une plateforme en ligne qui propose aux jeunes et aux personnes ayant un projet professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, un véritable parcours d’accompagnement : rédaction de CV, “lives métiers”, ou encore stages découvertes… Explications.

En recherche d’une formation, d'insertion ou de reconversion professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ? Destination BTP vous accompagne dans votre projet !

Intuitif et personnalisable



Avec Destination BTP, le CCCA-BTP, association nationale et professionnelle des branches du bâtiment et des travaux publics, vise à faciliter la rencontre entre le projet professionnel d’un candidat et un besoin de recrutement d’une entreprise du BTP. Plus précisément, cette plateforme en ligne met à disposition trois outils.

Dans un premier temps, avec le « parcours découverte », le jeune professionnel se verra proposer un test d’orientation, dont le but est de lui faire découvrir les métiers du BTP. Ce parcours vise essentiellement à identifier ses compétences de manière globale afin de l'accompagner à sélectionner le métier et la formation qui lui correspondent le plus.

Dans un second temps, la plateforme propose, avec MyFuture BTP, des « lives métiers » au cours desquels les jeunes peuvent échanger avec des professionnels du secteur et bénéficier, s'ils le souhaitent, de stages de découverte au sein d’entreprises. Enfin, Destination BTP propose, avec la solution HelloWork, un outil simple et facile de rédaction de CV.

« Favoriser l’adéquation besoin en compétences de l’entreprise et projet du jeune »



Afin de contribuer à réduire le nombre d’abandons en cours de formation, le CCCA-BTP accompagne la mise en place de solutions favorisant la montée en compétences des jeunes. C'est dans cette logique que le syndicat organise un appel à candidatures, à l’attention des organismes de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, pour les faire bénéficier de services dédiés à l’accompagnement des jeunes, et ainsi « favoriser l’adéquation besoin en compétences et projet du jeune ».

Avec un financement à hauteur de 20 000€, le CCCA-BTP souligne que ce sont déjà plus de 40 organismes qui bénéficient de ce « dispositif inédit », pour la mise en place d’animations, telles que la simulation d’entretiens de recrutement.

Marie Gérald

Photo de Une : CCCA-BTP