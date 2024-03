Ascenseurs : des espaces publics encore insuffisamment équipés ?

La Fédération des Ascenseurs publie les résultats d’une nouvelle enquête sur les Français et la mobilité, menée avec l’institut Ipsos. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, la fédération note un manque d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, ce qui risque de poser problème dans les gares et autres espaces publics, notamment pour les publics en situation de handicap.

Alors que 8 Français sur 10 déclarent utiliser régulièrement l’ascenseur, et 28 % quotidiennement, la Fédération des Ascenseurs souligne qu’il s’agit du « premier moyen de transport du pays, avec 100 millions de trajets par jour ». Avec des politiques telles que le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols, les villes vont devoir se densifier et se verticaliser. Parallèlement, la population française vieillit (1 Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030). Dans ce contexte, la Fédération des Ascenseurs appelle les pouvoirs publics à prendre à bras le corps l’installation d’ascenseurs. Selon la fédération, l’Hexagone serait en retard par rapport à ses voisins européens, avec 8 ascenseurs pour 1 000 habitants, contre 23 ascenseurs pour 1 000 habitants en Espagne par exemple. L’ascenseur, un équipement indispensable pour de nombreux Français Or, pour 53 % des Français, l’ascenseur est jugé essentiel pour accompagner les personnes âgées, mais aussi les enfants en bas âge (pour 41 %). Selon les résultats de l’enquête, le manque d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques se fait notamment ressentir dans les transports en commun (pour 52 % des Français), dans les écoles et universités (pour 63 %), et dans les centres sportifs (pour 65 %).« Il convient désormais de mieux penser la mobilité verticale et d’en densifier le maillage », estime ainsi la Fédération des Ascenseurs Pour accélérer ce déploiement, elle demande notamment d’intégrer les ascenseurs au dispositif MaPrimeRénov’, et d’étendre MaPrimeAdapt’ aux espaces publics, ou encore de débloquer des fonds, comme l’avait fait la région Île-de-France, qui avait consacré 2 millions d’euros à la rénovation des ascenseurs en copropriété. Enfin, alors que 50 % des ascenseurs existants ont plus de 30 ans, et que 25 % ont plus de 40 ans, la fédération appelle à accélérer la rénovation du parc existant. «La rénovation des appareils âgés de 30 à 40 ans permet jusqu'à 60 % d'économie d'énergie», souligne par ailleurs Philippe Boué, président de la Fédération des Ascenseurs. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock