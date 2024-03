Afin d'« accompagner les copropriétaires, conseils syndicaux et syndics » dans les travaux de rénovation énergétique en immeuble collectif, l'Anah a publié un guide. Parcours de travaux, financements, professionnels à solliciter... Tout y est décrit.

On le sait, la rénovation énergétique des logements est un défi, surtout du côté des copropriétés.

« La sobriété énergétique et les travaux de rénovation énergétique globale sont des enjeux d’avenir dont le gouvernement s’est emparé via des dispositifs d’aides importants, au premier rang desquels se trouve MaPrimeRénov’ Copropriété », lit-on en introduction d’un guide, diffusé par l’Agence nationale de l’Habitat (Anah).

Sur environ 60 pages, le document tend à « accompagner les copropriétaires, conseils syndicaux et syndics », en informant et surtout en rassurant la copropriété sur ces démarches de travaux.

Les cinq étapes du parcours de rénovation globales décrites

« Une copropriété, c’est une mini démocratie à mettre en mouvement pour réussir une rénovation globale », est-il écrit dans le guide.

Ce dernier commence par explorer les avantages d’une rénovation globale, en termes de confort thermique comme de gains sur la facture énergétique. « Rénover uniquement son appartement, c’est possible en complémentarité du projet de rénovation de la copropriété », souligne l’agence.

Et de dérouler les cinq différentes étapes du parcours de rénovation énergétique : la préparation dès le premier contact avec l’espace conseil France Rénov’, l’état des lieux, la conception du projet, la réalisation des travaux ainsi que les « bénéfices en termes de confort dans son logement ».

Un décryptage sur les moyens de financement

Le guide aborde également le point le plus épineux de la rénovation énergétique : le financement. Il explique notamment comment évaluer le coût de la rénovation avec l’aide d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. Une autre partie décrypte les moyens de constituer un budget prévisionnel et un fonds travaux au sein d’une copropriété.

L’Anah liste bien évidemment les différents tiers-financeurs possibles pour tels de travaux : les banques (éco-prêt à taux zéro, avance des subventions, prêt avance rénovation, etc.), les sociétés de tiers financement (STF) ainsi que le réseau des Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP).

Sans compter l’aide MaPrimeRénov’ Copropriété, dédiée « aux travaux effectués sur les parties communes de copropriété et aux travaux sur les parties privatives déclarées d’intérêt collectif ».

« Cette prime est demandée par le syndic de copropriété au titre du syndicat des copropriétaires. La subvention est versée directement au syndicat des copropriétaires. L’aide dépend du coût des travaux, de la situation de la copropriété et du nombre de logements », rappelle l’Anah.

Si son guide s’adresse au copropriétaires particuliers, les professionnels du bâtiment peuvent l’utiliser pour guider ces derniers dans leurs travaux. D’autant que le document souligne les différents métiers sollicités lors d’un tel chantier, de la conception du projet (bureau d’études thermiques et fluides, l’architecte ou le maître d’œuvre) à sa réalisation (diagnostiqueur immobilier, coordinateur sécurité protection santé, entreprises et artisans et bureau de contrôle).

Le guide est téléchargeable gratuitement, en version synthétique et intégrale.

Virginie Kroun

Photo de Une : Anah