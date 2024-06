L’OPPBTP et l’ESCT s’associent pour sensibiliser les jeunes aux risques sur chantier

L’OPPBTP et l’École Supérieure de Conduite de Travaux annoncent avoir signé un nouveau partenariat, conclu pour cinq ans. L'objectif : sensibiliser les 2 100 étudiants aux risques professionnels sur les chantiers et les former aux enjeux de la prévention des risques.

L’OPPBTP continue de mener ses actions pour répondre aux exigences en matière de formation initiale du plan Horizon2025. En témoigne la signature d’un partenariat avec l’ESCT, l’École Supérieure de Conduite de Travaux, le 19 avril dernier. Les formations certifiantes RNCP proposées par l'ESCT sont diverses, allant du niveau Bac+2 au niveau Bac+5. Au sortir de ces formations, les certifiés pourront être conducteurs de travaux, ingénieurs travaux, managers de projets ou en charge d’une entité du BTP avec la gestion de moyens humains, financiers et matériels. Des métiers à fortes responsabilités, qui peuvent impliquer de sensibiliser ces futurs diplômés aux risques professionnels sur les chantiers et les former aux enjeux de la prévention des risques. C’est justement le rôle de ce partenariat. Des formations aux quatre coins de l’Hexagone L’objectif de ce dernier est de sensibiliser les 2 100 étudiants aux risques professionnels sur les chantiers et les former aux enjeux de la prévention des risques. Se faisant, l’ESCT rejoint un réseau de 70 établissements déjà engagés dans l’excellence opérationnelle et l’amélioration des conditions de travail aux côtés de l’OPPBTP. Les implications de cet accord, conclu pour cinq ans, seront effectives dès la rentrée de septembre 2024. Avec cet accord, l’ESCT s’engage à intégrer dans son programme des séquences de cours dédiées à la prévention des risques sur l’intégralité de ses 11 sites. Chaque module de prévention des risques sera intégré dans le socle obligatoire de formation des étudiants. Ces derniers seront ensuite évalués, et l’obtention de la certification de l’ESCT dépendra de la validation ou non des modules par les étudiants. Le rôle de l’OPPBTP dans tout ça sera de mettre à disposition ses ressources pédagogiques et ses formateurs, afin de promouvoir la prévention comme facteur clé de la performance des entreprises, en même temps qu’un moyen d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des acteurs du secteur. Le « blended learning » a la cote Depuis 2017, l’OPPBTP propose diverses formations qui mixent e-learning et présentiel. Des formations dont les étudiants de l’ESCT vont pouvoir profiter, en ayant notamment accès à la plateforme LCMS (Learning Content Management System) de l’OPPBTP. Ces plateformes permettront un suivi des résultats obtenus par les étudiants. Résultats qui seront par la suite partagés avec l’ESCT lors des réunions de comité de pilotage par exemple. « L’intérêt des étudiants pour la prévention est réel » Au sein de l’OPPBTP, l’équipe dédiée à la formation initiale est née en 2009. Au fil du temps et de divers partenariats, le travail de maillage sur le terrain pour intégrer la prévention des risques dans les formations initiales paye. Pour Gérald Leroy, responsable de la coordination régionale de la formation initiale de l’OPPBTP, les progrès sont indéniables : « L’intérêt des étudiants pour la prévention est réel. C’est un sujet porteur auprès des jeunes, qui ont compris qu’ils avaient une responsabilité envers leurs équipes, et aussi, à titre personnel, pour se préserver eux-mêmes. Les mentalités ont vraiment changé ». Ce parcours sera mis en place sur l’ensemble des sites de l’ESCT pour l’année scolaire 2024-2025, avec un déploiement progressif sur les différents sites de l’école. L’objectif est de pouvoir dispenser les formations dans leur ensemble à partir de la rentrée 2025. Jérémy Leduc Photo de Une : AdobeStock