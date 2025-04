DTU 13 - Fondations : le guide complet

Le DTU 13 définit les règles essentielles pour la réalisation de fondations sûres et durables, garantissant la stabilité des bâtiments, du sol au bâti.

Domaine d’application du DTU 13

Le DTU 13 s'applique principalement aux fondations des constructions bâties sur des terrains variés. Cela inclut :

Les fondations superficielles (semelles filantes, radiers, etc.)

(semelles filantes, radiers, etc.) Les fondations profondes (pieux, micropieux, etc.)

(pieux, micropieux, etc.) Les fondations spéciales (fondations sur sols compressibles ou instables).

Il est important de noter que ce DTU ne couvre pas les travaux liés aux structures de soutènement, aux fondations en milieu marin, ni aux fondations spécifiques pour certaines infrastructures comme les ponts.

Objectifs du DTU 13

Le principal objectif du DTU 13 est de fournir un cadre précis et rigoureux pour garantir la sécurité des constructions vis-à-vis des risques liés au sol. Cela inclut :

La stabilité des fondations face aux conditions géotechniques du sol.

face aux conditions géotechniques du sol. La résistance aux mouvements du sol (gonflement, retrait, tassement).

(gonflement, retrait, tassement). La durabilité des constructions en minimisant les risques de fissurations ou de déformations.

Le DTU 13 exclut toutefois les fondations en milieu particulièrement difficile (sols très meubles, zones sismiques) ou les projets nécessitant des techniques spécifiques non couvertes par ce document.

Matériaux utilisés

Le choix des matériaux pour la construction des fondations dépend des caractéristiques du sol et du type de fondation. Les matériaux les plus couramment utilisés sont :

Le béton : classique pour les semelles filantes, radiers, et certains pieux.

: classique pour les semelles filantes, radiers, et certains pieux. Les aciers de renfort : nécessaires pour la résistance et la stabilité des fondations, utilisés principalement dans les pieux et les semelles.

: nécessaires pour la résistance et la stabilité des fondations, utilisés principalement dans les pieux et les semelles. Les matériaux granulaires : sable, gravier ou calcaire, souvent utilisés pour les fondations superficielles.

Les matériaux doivent respecter les normes de qualité définies par le DTU et être adaptés aux conditions géotechniques du site.

Mise en œuvre des fondations

La mise en œuvre des fondations doit suivre une série d'étapes rigoureuses pour garantir leur efficacité. Voici un tableau comparatif des principales étapes :

Étape Fondations superficielles Fondations profondes Étude géotechnique Analyse du sol pour dimensionner les fondations Essentielle pour la conception des pieux Préparation du terrain Terrassement et nivellement Excavation pour pieux ou micropieux Coulage du béton Coulage de béton armé pour semelles Installation des pieux avec béton ou acier Contrôle des tolérances Vérification des niveaux et dimensions Vérification de la verticalité des pieux

Dossier d’exécution

Le dossier d’exécution pour un projet de fondation doit comporter plusieurs éléments cruciaux pour garantir la conformité aux exigences du DTU 13 :

Plans de fondation (en incluant les dimensions et les matériaux utilisés).

(en incluant les dimensions et les matériaux utilisés). Calculs de dimensionnement des fondations, basés sur les caractéristiques du sol.

des fondations, basés sur les caractéristiques du sol. Rapport de l’étude géotechnique , précisant les contraintes du site.

, précisant les contraintes du site. Procédures de contrôle de la mise en œuvre, incluant les tolérances à respecter.

Préparation des matériaux

La préparation des matériaux doit se faire selon des critères stricts afin de garantir leur efficacité. Les étapes incluent :

Le stockage des matériaux dans des conditions permettant de préserver leur qualité.

dans des conditions permettant de préserver leur qualité. La préparation des mélanges de béton ou de mortier conformément aux spécifications du DTU.

de béton ou de mortier conformément aux spécifications du DTU. Les tests de résistance sur les matériaux pour vérifier leur conformité avant utilisation.

Pose des ouvrages

La pose des fondations doit être réalisée avec un soin particulier pour éviter tout déséquilibre structurel. Cela comprend :

L’alignement des éléments de fondation , qu’il s’agisse de semelles ou de pieux.

, qu’il s’agisse de semelles ou de pieux. Le respect des niveaux et des dimensions spécifiés dans les plans.

spécifiés dans les plans. L’application d’un béton de qualité, selon les normes de résistance.

Tolérances à respecter

Les tolérances lors de la mise en œuvre des fondations sont cruciales pour assurer la stabilité de l’ouvrage. Voici quelques tolérances générales :

Tolérance de nivellement : ± 2 cm pour les semelles superficielles.

: ± 2 cm pour les semelles superficielles. Tolérance de verticalité : ± 1% pour les pieux.

: ± 1% pour les pieux. Tolérance de dimensionnement : Les dimensions des semelles et des radiers doivent respecter une marge de ± 2 cm.

Le respect du DTU 13 est essentiel pour garantir la sécurité et la durabilité des fondations. Ce document régit les méthodes de conception, de mise en œuvre et de contrôle des fondations, en s’appuyant sur des critères techniques précis pour chaque type de fondation. Le respect des normes du DTU 13 contribue non seulement à la stabilité des constructions, mais également à la sécurité des occupants.

Pour consulter le DTU 13, il est disponible auprès de l'AFNOR ou du CSTB.

Par Camille Decambu

Photo à la une : BK