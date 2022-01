Économie circulaire : une fiche pour choisir le bon équipement de ventilation

Sur Batimat, K-Line ne devrait laisser personne indifférent ! Loin des stands traditionnels, le fabricant français de menuiseries a imaginé un bâtiment éphémère en bois, aux ouvertures généreuses, et au design soigné. Réalisé par l’agence RED Architectes, le pavillon invite à la découverte et à l’expérience, et reflète les valeurs de l’entreprise : écologie, innovation et élégance.