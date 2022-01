Nettoyage des bases de vie de chantier : le succès de Bases Clean

Depuis sa création début 2020, l'entreprise Bases Clean, qui nettoie et désinfecte les bases vie de chantiers, connaît un véritable succès. À tel point qu'elle s'est implantée dans trois nouvelles régions : l'Île-de-France, la Normandie, et plus récemment la Nouvelle-Aquitaine. Prochain objectif : se déployer dans 7 nouvelles régions, et nettoyer 300 sites par mois.

Créée en 2020, au début de la crise sanitaire, l'entreprise Bases Clean est une filiale du groupe Enygea, spécialisée dans les solutions d'hygiène mobiles.

L'objectif de Bases Clean ? Démocratiser et standardiser le nettoyage des bases vie de chantier. En effet, si le Code du Travail prévoit le nettoyage et la désinfection des sanitaires et lavabos au minimum un e fois par jour, la réalité est souvent toute autre, surtout sur les chantiers.

« Les employés du BTP ont le même droit à l’hygiène que les autres travailleurs », estime Je an-Pierre Afonso, directeur de Bases Clean. Il souligne que cette désinfection est d'autant plus primordiale dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, bien qu'il faudra « préserver cette vision au-delà ».

Un process de nettoyage et désinfection précis

Concrètement, les agents d'entretien sont équipés de véhicules autonomes en eau et en électricité afin de pouvoir assurer des prestations en toutes circonstances. Le process repose sur le picking des déchets, le nettoyage des sols et des équipements, puis les équipes procèdent à une aspiration à filtration HEPA (barrière contre la prolifération des bactéries et des virus dans l’air grâce à la filtration à 99 % de l’air), et à une désinfection virucide par aérosol.

L'entreprise précise que les produits utilisés sont non toxiques, et certifiés EcoLabel, notamment pour préserver la santé et l'environnement. Par ailleurs, pour limiter l'impact carbone des véhicules, les interventions sont mutualisées sur les différents sites.

Implantée dans les Hauts-de-France, l'entreprise a connu un tel succès qu'elle s'est rapidement déployée en Île-de-France, en Normandie, et plus récemment en Nouvelle-Aquitaine.

L'entreprise gère actuellement le nettoyage de 80 sites par mois, mais ambitionne de parvenir à 300, notamment en se développant sur 7 régions françaises, et en embauchant 50 nouveaux collaborateurs.

Claire Lemonnier