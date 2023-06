L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie. Prendre soin de son système de chauffage permet également d’économiser de l'argent sur les factures d'énergie. Obligation légale de révision par un professionnel et entretien quotidien : découvrez les étapes à suivre, nos conseils et nos astuces pour garder sa pompe à chaleur en parfait état de marche.

Pourquoi entretenir sa pompe à chaleur ?

L'entretien régulier d'une pompe à chaleur (PAC) présente de nombreux avantages.

Tout d'abord, cela permet de maintenir un rendement énergétique optimal. Une pompe à chaleur consomme en moyenne 1 kWh d’électricité pour restituer 3 à 4 kWh de chaleur. Non ou mal entretenue, une PAC consommera alors plus d'énergie qu'elle en produira, voir la même quantité de chaleur. Cette surconsommation énergétique se traduira ainsi par une augmentation des factures d'énergie (d’électricité ou de gaz). Une PAC correctement entretenue permet donc de réaliser des économies d’énergie.

Pour les pompes à chaleur air – air et pour les modèles réversibles, leur bon entretien permet également de garantir la bonne qualité de l’air. Il est donc important de nettoyer le filtre à air toutes les deux semaines, lors des périodes de forte utilisation de la PAC. Le filtre à charbon doit quant à lui être changé une à deux fois par an.

Cet entretien permet au final d’assurer la durée de vie de la pompe à chaleur, dont l’obsolescence est prévue après 15 ans d’utilisation. Par ailleurs, un entretien régulier permet de détecter rapidement d'éventuels problèmes ou pannes, ce qui évite les réparations coûteuses et les interruptions de chauffage. Les deux principaux types de problème peuvent être d’ordre mécanique (blocage de l’hélice, obstruction des filtres) ou d’ordre électronique / électrique (thermostat, câblage, sonde…).

Les obligations légales d’entretien d’une PAC

La révision d’une pompe à chaleur, dont la puissance électrique est comprise entre 4 kW et 70 kW, doit être réalisée au maximum tous les deux ans. Il est même conseillé de le faire tous les ans. Pour une PAC ayant une puissance électrique supérieure à 70 kW, la révision doit se faire au plus tard tous les cinq ans.

Le changement des fluides frigorigènes doit être réalisé tous les cinq ans également. Pour rappel, ces fluides, qui font le lien entre les deux unités d’une pompe à chaleur, absorbent et restituent la chaleur en changeant d’état (liquide et gazeux).

Ces opérations doivent être effectuées par un professionnel formé et certifié. En raison des risques pour la santé et l’environnement, la manipulation de ces fluides est réglementée. L’entreprise doit posséder une « attestation de capacité » obtenue auprès d’un organisme agrée. Quant à son employé, il doit avoir une attestation ou un certificat d’aptitude.

Si la loi impose un certain rythme pour les opérations d’entretien des appareils de pompe à chaleur, elle ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect. En revanche, il convient de se rappeler qu’un bailleur peut retenir le montant de l’entretien sur le dépôt de garantie du locataire en cas de non-respect de cette obligation. Par ailleurs, en cas d’accident, l’assureur peut refuser l’indemnisation en cas de PAC non entretenue.

Comment entretenir soi-même sa pompe à chaleur ?

Si l’entretien d’une PAC par un professionnel est une obligation, cela ne vous empêche pas d’effectuer quelques vérifications et des petits gestes d’entretien de manière régulière. Nous vous conseillons de tenir un journal d'entretien : notez les dates des entretiens effectués, les réparations effectuées et toute les observations importantes. Cette habitude vous aidera à suivre l'historique de l'entretien et à détecter les tendances ou les problèmes récurrents.

L’entretien d’une PAC aérothermique

Les pompes à chaleur aérothermique captent la chaleur dans l’air. Il existe deux modèles : la PAC air / air et la PAC air / eau. Trois opérations de maintenance sont à réaliser régulièrement lorsque l’on est propriétaire d’une PAC aérothermique :

- Le nettoyage de l’unité extérieure. Après avoir éteint la PAC et vérifié qu’aucun obstacle (terre, feuilles) ne gênait la circulation de l’air, il suffit de retirer la poussière au niveau de la turbine d’air à l’aide d’un chiffon et de nettoyer la coque.

- Le nettoyage de l’unité intérieure. Après avoir éteint la PAC et ouvert le bloc, il faut enlever et dépoussiérer le filtre avec un chiffon ou un aspirateur. Il faut ensuite le nettoyer à l’eau et au savon, le laisser sécher avant de le réinstaller. Enfin, il convient de nettoyer la coque pour retirer la poussière.

- Le dépoussiérage et le lavage des bouches d’insufflation intérieures et des filtres.

L’entretien d’une PAC géothermique

Les pompes à chaleur géothermique captent la chaleur dans la terre. Il en existe quatre modèles différents : la PAC sol-sol, la PAC sol-eau, la PAC eau glycolée-eau et la PAC eau-eau.

En tant que propriétaire d’une PAC géothermique, vous pouvez à votre niveau effectuer plusieurs vérifications afin de vous en assurer son bon fonctionnement :

- Contrôler la pression du module hydraulique. Elle doit être comprise entre 1 et 1,5 bar. Des baisses récurrentes de pression indiquent un problème qui doit être solutionné par un professionnel qualifié.

- Contrôler la composition du fluide frigorifique lors de son changement.

Entretien d’une PAC : que doit vérifier un professionnel ?

En plus de l’inspection générale de l’ensemble de l’équipement et du réglage de la pompe à chaleur, le professionnel doit, lors de son passage, vérifier plusieurs éléments.

Il doit tout d’abord contrôler le compresseur de la PAC. Le compresseur est un dispositif électrique qui permet de comprimer le fluide frigorigène. Son contrôle permet de s’assurer que l’appareil fonctionne bien et de diagnostiquer les éventuelles pannes. Il est recommandé de le faire contrôler au moins une fois par an et de ne pas attendre les deux ans légaux.

Le professionnel doit ensuite vérifier les performances de la PAC, autrement dit mesurer le coefficient de performance « COP » et le coefficient d’efficacité frigorifique « EER ».

Le COP correspond à la performance énergétique de la pompe à chaleur en mode chauffage. C’est le rapport entre l'énergie produite pour le chauffage et l'énergie consommée pour faire fonctionner la PAC. La majorité des pompes à chaleur dispose d'un COP compris entre 3 et 7, autrement dit pour un 1 kWh d'électricité consommé, la pompe à chaleur va produire entre 3 et 7 kWh de chaleur.

L’EER est le coefficient d’efficacité frigorifique. Il représente l’efficacité énergétique d’un appareil de climatisation à un instant précis. Plus l’EER est élevé, plus la PAC sera performante et non énergivore.

Le professionnel doit également vérifier l'étanchéité des circuits frigorifiques contenant du fluide frigorigène.

Enfin, il doit contrôler l’état des connexions électriques ainsi que les débits, le rendement, les températures et le dégivrage.

Réparation d’une PAC : combien ça coûte ?

Le tableau ci-dessous recense les différentes prestations en cas de panne sur une PAC et leur montant.

Pourquoi opter pour un contrat d’entretien pour sa PAC ?

La signature d’un contrat de maintenance avec un professionnel, généralement celui qui a installé la PAC, permet de faciliter son entretien. Généralement compris en 150 et 300 euros, ce contrat vous assure une révision et un contrôle du système annuels.

Ce contrat implique :

Une inspection visuelle de l’installation

Une vérification des branchements

Un contrôle de la pression

Le remplacement des pièces défectueuses

Si la pompe à chaleur sert uniquement à produire du chauffage, privilégiez son entretien pendant la période estivale entre juin et septembre. Si la PAC sert également à produire de l’eau chaude sanitaire, son entretien peut être réalisé tout au long de l’année.

Entretien d’une PAC : locataire ou propriétaire ?

Comme pour tout équipement de chauffage, l’entretien d’une pompe à chaleur incombe au locataire, qui doit veiller au maintien en état du logement et de ses équipements. L’occupant prend donc en charge la maintenance annuelle (contrôle et nettoyage).

De son côté, le propriétaire doit prendre en charge les réparations importantes de la PAC, comme le changement des pièces, ainsi que le remplacement de la PAC, si besoin.

Alexandre Masson