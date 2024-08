Faktus, le compte pro en soutien des TPE et PME du BTP

Créé par un entrepreneur du BTP et un expert du domaine bancaire, Faktus est un nouvel acteur dans le financement des PME du BTP. Celui-ci a pour vocation de soulager les petites entreprises du secteur, parfois sujettes à des contraintes et des difficultés financières.

Un nouvel acteur dans le financement des TPE et PME du BTP a fait son entrée sur le marché. Né en 2023 de l’association entre Alexandre Pochon, ancien entrepreneur du BTP, et Reda Kabbaj, ancien cadre dirigeant ayant travaillé pour une dizaine de banques, Faktus est un compte pro dédié aux professionnels du BTP. Il propose un accompagnement global et innovant pour aider les petites entreprises et les artisans à surmonter leurs défis de trésorerie.

Soutenir la locomotive de l’économie française

Une nouvelle bienvenue pour les TPE et PME du bâtiment, qui représentent 90 % des 381 000 entreprises du secteur. Faktus offre à ces entreprises la possibilité de financer les fonds nécessaires à la réalisation d’un chantier public, leur permettant ainsi de jouer avec les mêmes armes que les géants de la construction.

Un soutien indispensable quand on connaît le poids du secteur du BTP dans l’économie française. Dans l’Hexagone, celui-ci génère près de 215 milliards d’euros par an, représentant 10 % du PIB français.

Pour Alexandre Pochon, cofondateur de Faktus, le constat est simple : « Sur chaque chantier, il faut payer les ouvriers à la fin du mois. Les encours fournisseurs ne sont souvent pas suffisants, surtout quand on essaie de croître. Il faut donc souvent payer comptant et les situations sont payées à deux mois en moyenne. Pour faire un chantier, il faut avancer 20 % du montant sur les premiers mois ».

Une offre simple visant à soulager les professionnels du secteur

C’est ici qu’intervient Faktus, dont l’enjeu premier est de permettre aux TPE et PME du bâtiment d’oublier les tensions financières, sources de stress, et de libérer leur plein potentiel de croissance.

Chose dont est incapable la banque généraliste, d’après Reda Kabbaj, pour qui cette dernière « n’est pas adaptée pour un secteur comme le BTP. Ce dernier est constitué d’un tissu de petites entreprises, qui nécessite d’avoir une approche par chantier et une connaissance des produits financiers spécifiques tels que les cautions. Notre ambition est d’avoir le niveau d’expertise de BTP Banque, mais avec une offre simple, adaptée pour les TPE et PME du bâtiment, qui sont le cœur et le moteur de ce secteur ».

Une offre simple, qui permet notamment aux entrepreneurs du secteur d’avoir accès à des outils financiers intégrés à leur compte pro, à savoir : le financement de facturation de situation, l’avance de matériel en début de chantier ou encore la caution de retenue de garantie. Cette approche globale couvre tout le cycle financier des PME du BTP, simplifiant également leur processus administratif grâce à une suite de produits intégrés.

Des clients séduits et un palmarès déjà bien fourni

Opérationnel depuis près d’un an maintenant, Faktus a déjà su se faire une place de choix dans le cœur de certains entrepreneurs. Saïd Moingarie, de la société BS Agencement, semble visiblement conquis par les services proposés : « C’est simplement une révolution. J’ai fait le tour des factors, mais depuis Faktus, je me suis remis à dormir. J’ai repostulé à des appels d’offres publics, je sais que mes chantiers vont être financés, je peux maintenant me concentrer sur mon métier ».

Faktus a en parallèle participé à la réalisation de chantiers publics d’envergure, comme le Musée Picasso d’Antibes, la Galerie de Roland Garros ou encore le Parc des Buttes Chaumont.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock