Pour aider les professionnels du BTP, les formateurs et les apprentis, l'Agence Qualité Construction (AQC) dévoile sa nouvelle « mallette pédagogique de la construction durable », qui s'appuie sur les retours d'expériences du Dispositif REX Bâtiments Performants. Enrichie de centaines de vidéos, photos, et QCM, elle doit permettre d'éviter les erreurs déjà commises et d'identifier les bonnes pratiques.

L'Agence Qualité Construction (AQC) annonce mettre à disposition gratuitement sa nouvelle « mallette pédagogique de la construction durable », destinée aux professionnels et apprentis du BTP, mais aussi aux formateurs et enseignants (lycées professionnels, CFA, écoles d'ingénieurs, écoles d'architectes...) pour découvrir des cas concrets, éviter les erreurs déjà commises, et valoriser les bonnes pratiques.

Des retours d'expériences pour identifier les bonnes pratiques

Cette « mallette » s'appuie sur les retours d'expériences de milliers d'opérations auditées depuis 10 ans dans le cadre du dispositif REX Bâtiments Performants.

Elle comprend plus de 250 rapports et guides du dispositif REX Bâtiments Performants, 250 illustrations techniques et schémas, 170 documents techniques, près de 200 photos issues du terrain pour comprendre en images les non-qualités identifiées, des études de cas (installation de chauffage, pose de nouvelles menuiseries, ITE...), 60 vidéos, et 15 QCM. L'AQC annonce d'ores et déjà qu'elle sera également enrichie en 2021 de 200 nouvelles photos commentées, et d'une dizaine de vidéos tutorielles, d'études de cas, et de QCM.

L'AQC précise que c es nouvelles ressources ont été produites « grâce aux dernières enquêtes menées dans le cadre du projet REX Rénovation du programme PROFEEL, avec 200 bâtiments audités en métropole et plus de 500 personnes interviewées (occupants, architectes, artisans, bureaux d’études thermiques, maîtres d’ouvrages...) par les dix enquêteurs du Dispositif REX Bâtiments performants ».

Neuf thématiques « particulièrement sensibles dans le cadre d'une opération de construction durable ou de rénovation performante » ont également été définies. Elles portent sur les parois opaques, les parois vitrées, le chauffage et le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et l'électricité spécifique, le pilotage, la production d'électricité, et les aspects organisationnels, afin d'optimiser la qualité des travaux et le confort des occupants.

Une base de travail pédagogique

Pour les enseignants et formateurs, toutes ces ressources mises à disposition gratuitement leur permettront de préparer leurs cours plus facilement en s'appuyant sur des cas concrets et vécus. Pour les étudiants et apprentis, cette « mallette » leur permettra également de mieux préparer leurs mémoires et leurs exposés à tous les niveaux de formation, du bac pro au diplôme de master 2.

L'AQC explique cette démarche pédagogique : « L’étude des erreurs le plus souvent commises, grâce à ceux qui les ont déjà faites, vise à les sensibiliser plus matériellement, à les intéresser, et à mieux capter leur intérêt et leur assimilation ».

Claire Lemonnier