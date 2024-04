Afin d’attirer davantage de jeunes vers la filière plaquiste, l’enseigne de distribution SFIC lance l’école « Carré ». Déjà une vingtaine d’apprentis sont embarqués dans cette formation d’un an, qui débouche sur un certificat professionnel.

Le BTP est confronté à des tensions de recrutement. Et les plaquistes et plafistes font tristement partie des métiers concernés.

Raison pour laquelle SFIC - enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée en plafonds, produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et acoustique, isolation calorifuge et étanchéité - lance un programme de formation.

Il s’agit de l’école « Carré », qui tend à « apporter une véritable contribution à l’effort de recrutement de la filière plaquiste ».

Attirer les plus jeunes vers les métiers de plaquiste et plafiste

L’école « Carré » rejoint une longue lignée de structures lancées par les distributeurs de SGDB France : l’École du toit d’Asturienne, l’École des Bâtisseurs de Point.P ou bien l’École du génie climatique de Cedeo.

« Le métier de plaquiste est parmi ceux les plus en tension dans le secteur du bâtiment. Il s’agit pourtant d’un métier essentiel qui contribue notamment à l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. Les débouchés sont nombreux et la demande des entreprises toujours aussi importante », développe SFIC.

« Le métier de plaquiste est incontournable pour finaliser un chantier. Le plaquiste est à la fois un bon technicien, qui sait choisir les bons matériaux selon les besoins, et un professionnel très minutieux qui possède aussi un certain sens esthétique. Son rôle est essentiel pour la durabilité du bâti, ses performances acoustiques et thermiques. Ce sont tous ces critères qui sont abordés à travers notre formation », abonde de son côté Laurence Genevois, directrice marketing de SFIC.

La formation de l’école « Carré » a pour ambition d’attirer les plus jeunes vers ces métiers et apporter aux entreprises ces profils qualifiés. L’idée est également de sceller des partenariats avec différentes marques (Placo, Isover, Ecophon, Siniat, Rockwool, Rockfon…), afin que ces dernières fournissent du matériel et dispensent des cours.

D’ailleurs, l’établissement « Carré » s’appuie sur l’expertise du CFA Lab. Cette « structure interne et transversale » de SGDB France a pour mission la valorisation des métiers du bâtiment, mais également la mise en relation entre apprentis et entreprises clientes de SFIC.

Déjà une vingtaine d’apprentis

La formation de l’école « Carré » est ouverte aux jeunes d’entre 18 à 30 ans, récemment diplômés du BAC, ou en reconversion.

Le cursus allie, sur un an, cours théoriques (une semaine par mois) et mises en pratique, via l’alternance en entreprise et l’encadrement par des professionnels (trois semaines par mois). Les apprenants pourront obtenir à la fin un certificat reconnu au niveau national délivré par l’Etat : le « Titre Professionnel de plaquiste/plafiste ».

Depuis mars dernier, 21 apprentis sont accueillis entre le centre de l’AFPA de Lardy et au sein du CFA de Roubaix. SFIC envisage l’ouverture d’autres centres de formation, dont à Rennes, Orléans, et dans la région francilienne.

« Au-delà du programme spécifique « Plaquiste » de 385 heures, la formation est enrichie d’un module de 70 heures dédié au plafond, à la cloison et à la rénovation énergétique. Cet enseignement complémentaire permet aux apprentis de se sensibiliser aux défis de la transition énergétique, à l’usage de matériaux biosourcés ou bien encore à l’installation de cloisons modulaires », souligne SFIC.

Virginie Kroun

Photo de Une : SFIC