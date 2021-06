Le CCCA-BTP dispose désormais d'une plateforme emploi pour les apprentis du BTP

Alors que les entreprises du BTP peinent de plus en plus à recruter de nouveaux talents, et que le parcours des apprentis du BTP a parfois été chahuté par la crise, SmartForum et HelloCV annoncent avoir créé la nouvelle plateteforme emploi du CCCA-BTP, destinée à aider les apprentis du BTP à créer leur CV et candidater à des offres d'emploi ou de formation. Présentation.

Depuis le 26 mai dernier, le Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux publics (CCCA-BTP) dispose d'une plateforme permettant aux apprentis du BTP de créer leur CV en quelques minutes et de candidater facilement à des milliers d'offres d'emploi (environ 200 000 offres recensées à ce jour). Cette plateforme conçue avec HelloCV, créateur de modules CV, et SmartForum, spécialiste des solutions digitales pour l'emploi, permet à l'apprenti de créer son CV sur-mesure en quelques clics depuis son ordinateur ou son smartphone, grâce à une dizaine de modèles pré-enregistrés. Personnaliser son CV puis « matcher » avec l'entreprise de ses rêves Concrètement, cet outil propose au candidat de personnaliser le design de son CV (couleur, police...), avant de remplir les différents champs avec sa formation et son expérience professionnelle. « L’objectif est ainsi de permettre à tous les jeunes de se rapprocher de la formation et de l’emploi en leur permettant de créer rapidement un CV qui réponde aux exigences des recruteurs », expliquent les créateurs de la plateforme. Autre innovation : la technologie de matching CV Catcher analyse les CV créés pour proposer les offres d'emploi les plus adaptées au profil du candidat. « Cette solution d’analyse automatique de CV facilite l’acte de candidature et casse les codes du recrutement : ce sont ainsi les offres qui viennent au candidat et non l’inverse », résument les partenaires. Pour accéder à la nouvelle plateforme, c'est ici. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

