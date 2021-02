Le CCCA-BTP a dévoilé ce lundi 8 février ses objectifs pour l'année 2021, et annoncé le lancement d'une nouvelle « offre de services » visant à répondre aux nouveaux enjeux du BTP et aux besoins des centres de formation (CFA). Parmi les principaux axes : l'évolution des formations, la communication autour des métiers du BTP, et la valorisation des innovations.

La nouvelle offre de services du CCCA-BTP, dévoilée ce lundi, repose sur cinq leviers concernant notamment l'évolution des formations, la communication auprès des jeunes, et la valorisation de l'innovation autour de ses métiers (appel à projets, concours etc.).

S'adapter aux nouveau enjeux

Le premier levier « Anticiper les évolutions de l'environnement » consiste en la réalisation d'études et baromètres auprès des apprentis, des entreprises et des organismes de formation pour mieux cerner les nouveaux besoins et enjeux, et adapter les formations.

Le deuxième axe vise à aider les organismes de formation à « gagner en attractivité et en qualité pédagogique » avec des orientations et formations stratégiques permettant aux apprentis de se différencier dans un environnement de plus en plus concurrentiel. A travers cet axe, le CCCA-BTP encourage les CFA à développer des solutions numériques innovantes, et notamment des applications, mais aussi à favoriser la mobilité européenne des apprentis dans les parcours de formation.

Un autre levier consiste à promouvoir les métiers du BTP, notamment via des campagnes de communication pluri-médias comme « Demain, la construction s'invente avec nous », mais aussi des évènements au sein des établissements scolaires afin de susciter des vocations parmi les jeunes.

Le quatrième axe vise quant à lui à « optimiser la performance », notamment grâce à « Apprentissage Club BTP », une initiative du CCCA-BTP qui vise à renforcer la coopération et les synergies entre les organismes de formation, pour favoriser les positionnements stratégiques et l'innovation.

Favoriser les innovations

Le dernier levier consiste à « soutenir les expérimentations et les projets innovants », notamment via le financements et l'accompagnement d'appel à projets, trophées et autres concours, mais aussi de webinaires.

Parmi ses projets prioritaires pour 2021, le CCCA-BTP annonce la création d'un accélérateur pédagogique du BTP pour « faire converger l'expertise pédagogique du CCCA-BTP et les besoins des organismes de formation aux métiers du BTP », et « stimuler la créativité pédagogique ».

L'association prévoit également d'organiser un appel à projets, doté d'un budget de 20 millions d'euros, pour accompagner l'expérimentation des projets innovants dans le BTP. Dans la même optique, le CCCA-BTP annonce qu'il organisera les Trophées de l'Innovation BTP, pour récompenser et valoriser des solutions réplicables à plus grande échelle.

Enfin, l'organisme annonce la réalisation d'une nouvelle campagne de communication de « Demain, la construction s'invente avec nous », et la poursuite de « Relance Apprentissage BTP », le plan de relance du CCCA-BTP qui s'appuie sur 8 solutions pour dynamiser le développement de l'apprentissage.