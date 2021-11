Le label Bois de France lance un guide pour les marchés publics

Ce mardi 9 novembre, le label de Bois de France, qui vise à valoriser la filière bois française, a publié un guide à destination des maîtres d’ouvrage publics. Le but ? Mieux aiguiller ces derniers quant à l’utilisation de la matière dans leurs constructions.

Afin d’optimiser l’empreinte carbone de la construction publique, le label Bois de France, lancé la Fédération nationale du Bois, lance un guide. L’outil tend à orienter les maîtres d’ouvrage soumis au Code de la commande publique quant à l’utilisation du bois dans leurs projets de chantiers.

Le document indique les critères, en premier lieu de sourcing, c’est-à-dire la capacité d’approvisionnement, le respect des délais et des process ainsi que l’esprit d’innovation des entreprises mandatées par l’acheteur public. Ce dernier trouvera aussi les exigences en matière d’empreinte carbone des matières, avec une attention portée sur la traçabilité et la gestion forestière. Les objectifs environnementaux que doivent mentionner les maîtres d’ouvrage dans l’objet du marché et l’avis d’appel public à concurrence, sont aussi précisés.

Des conseils sont également apportés en termes de sélection des candidatures, demandant entres autres aux candidats de fournir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) conformes, et pour lequel un configurateur est dédié. De quoi inciter les marchés publics à respecter la méthodologie développée par la RE2020 et le label Bois de France, qui valorisent le bois dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone d’ici 2050.

Le guide émane d’un partenariat, entre notamment le cabinet juridique Fidal, le bureau d’étude Esteana mais aussi Fibois Île-de-France. L’interprofession régionale de la forêt et du bois était déjà engagée dans la démarche, via le pacte Bois-Biosourcés signé en 2020 avec plus de 30 maîtres d’ouvrage.

« Co-construit avec des acteurs publics et privés de la région IDF, le pacte Bois Biosourcés vise à massifier l’utilisation du bois dans la construction en Île-de-France à travers des engagements chiffrés. C’est cet objectif que nous partageons avec le label BOIS DE FRANCE. Nous souhaitons contribuer ensemble à un véritable changement systémique du secteur de la construction » explique Paul Jarquin, président de Fibois Île-de-France.

Pour lire le guide, rendez-vous sur le site de Label Bois de France.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock