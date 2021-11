Assainissement : la Wavin Academy forme les professionnels du BTP

Wavin France, acteur majeur des solutions destinées à la collecte des eaux pluviales et usées, annonce dans le cadre du déploiement international de ses centres de formation, l’ouverture de la Wavin Academy. Basé en Auvergne, ce nouveau concept propose des formations accessibles à l’ensemble des acteurs impliqués : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises du bâtiment, distributeurs et installateurs.

Wavin, le spécialiste des solutions destinées à la collecte des eaux pluviales et usées pour le secteur du BTP, considère la formation de ses équipes et de ses partenaires comme une priorité, et se fixe comme objectif de mettre en place des centres de formation dans l’ensemble des pays où il est implanté.

C’est dans ce contexte que Wavin France annonce avoir donné naissance à ce nouveau concept, repensant ainsi entièrement son centre de formation situé en plein cœur de l'Auvergne, au siège de Varennes-sur-Allier (03). Après plusieurs mois d’études et de travaux, la Wavin Academy ouvrira ses portes d'ici la fin de l’automne 2021.

Des formations sur-mesure pour apporter « un enseignement concret »

Pensé pour s’adapter à toutes les configurations de formations, le nouveau centre Wavin Academy dispose de plus de 600 m2 répartis sur deux bâtiments. « Un éclairage complet est proposé sur les solutions Wavin pour les travaux publics et pour le bâtiment », précise la société, ajoutant que les produits Wavin sont présents physiquement pour les voir et les toucher.

Dans le prolongement des formations jusqu’alors proposées dans son centre Technopole, la Wavin Academy propose des formations accessibles et sur-mesure à l’ensemble des acteurs impliqués dans les chaînes de décisions et de mises en œuvre. Le spécialiste désire apporter « un enseignement concret » grâce aux ateliers ludiques proposés. « De la formation au suivi des chantiers, de la préconisation des produits à leur mise en œuvre, les équipes du bureau d’études et commerciales Wavin s’attachent à développer une relation de proximité avec leurs partenaires à chaque étape du chantier », souligne-t-il.

Désormais, chaque partenaire de la société Wavin peut faire appel aux équipes de la Wavin Academy pour demander la mise en place de formations au siège du fabricant, chez le client, ou encore directement sur le chantier. De plus, Wavin France propose également des sessions de formation au sein des CFA, tels que le CFA d’Égletons et celui de Mallemort.

Marie Gérald

Photo de Une : Wavin