Gestion des eaux de pluie : VM publie son guide

Toujours dans le but d'accompagner les artisans au quotidien, le négoce en matériaux de construction et de rénovation VM diffuse un guide sur l’assainissement non-collectif et la gestion des eaux pluviales.

Présent dans le Grand Ouest, VM continue d’accompagner le quotidien de ses clients professionnels, à travers divers outils et services. Après un catalogue sur les aménagements intérieurs, et le lancement d’une formation à la pose d’EPDM, le distributeur de matériaux de construction et de rénovation consacre un guide à l’assainissement non-collectif et à la gestion des eaux pluviales.

Un catalogue de solutions adaptables à la typologie des sols



Pourquoi se concentrer sur un tel sujet ? « Dans la plupart des maisons individuelles en milieu rural, où l’assainissement n’est pas relié au réseau public, c’est un assainissement individuel qui doit prendre le relai. Dans la grande majorité des cas, celui existant n’est plus conforme à la règlementation, et peut présenter des risques environnementaux et sanitaires. Il nous a donc paru opportun de rappeler, à travers le guide, un certain nombre de règles et de proposer aux entreprises de terrassement, de travaux publics et maçons, différentes solutions : un type de maison, un type de terrain, une solution spécifique », répond Cédric Pauly, directeur du Pôle Structure du négoce.

D’autant que « l’infiltration des eaux diffère selon la typologie des sols. Les sols en granit en Bretagne, argileux voire marécageux en Vendée, calcaires en Charente-Maritime..., nous prenons toutes les informations géologiques en compte pour orienter les professionnels », poursuit-il.

76 pages réunissent donc 1 300 produits mais aussi conseils d’expert de VM et de son négoce en travaux public LNTP. Des informations réparties entre huit chapitres : filière traditionnelle, épandage, boîte de répartition et de collecte, filière agréée, micro-station, ventilation, poste de relevage, ainsi que gestion des eaux pluviales.

D'ailleurs, traiter la gestion des eaux fluviales est particulièrement d’actualité, notamment pour lutter contre l’imperméabilisation des sols, notamment des parkings. Sans compter l’inquiétude provoquée par les récentes inondations de cet été, pour lesquelles le Cerema developpe des outils. Afin de contrecarrer ces risques et leurs coûts, le guide propose différentes solutions pour gérer les eaux pluviales sur la parcelle : stockage, régulation, systèmes d’infiltration...

Pour consulter le guide, celui-ci est disponible en point vente ou téléchargeable gratuitement.

Virginie Kroun

Photo de Une : VM