PUM Plastiques revient en ce début d’année, avec un nouveau fascicule plus général, et un engagement environnemental plus soutenu. Ce magazine s’adresse cette fois-ci à tous les acteurs du BTP. Ce sont donc plus de 700 nouveaux articles qui font leur entrée.

Après les catalogues « TP Gros Œuvre » et « Plomberie » parus en 2019, l’année 2020 apporte avec elle le nouveau catalogue « général » de PUM Plastiques. L’entreprise, rachetée par le groupe Saint-Gobain a repensé son fascicule, afin de répondre au mieux aux exigences et demandes des professionnels du bâtiment.

De nouvelles références

Au programme, ce n’est pas moins de 700 nouveaux articles qui ont été rajoutés dans les gammes.

Parmi ces ajouts on retrouve, entre autres, la fixation de robinetterie « Fixoplac » et « Sertifix », des réducteurs de pression à membrane, et des accessoires pour PLT gaz dans la gamme « Alimentation ECFS & chauffage ». Dans « Assainissement Eaux Usées / Eaux Pluviales », on découvre également la nouvelle gamme de fût PEHD modulable « Storm », ou les nouveaux modules d’infiltration « Rigofill ST ».

Au total, 912 pages sont à feuilleter, dont plus 15 000 références et 60 % d’illustrations supplémentaires, pour faciliter les achats et la mise en œuvre sur chantier.

Un catalogue plus adapté aux nouvelles exigences

Dans ce nouveau catalogue, PUM s’engage également en faveur de produits et solutions plus respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, un papier plus fin PEFC (écolabel de certification de gestion forestière) a été choisi pour imprimer ces nouveaux catalogues, et l’emballage a également été réduit. Enfin, un repère visuel Triman, qui incite au recyclage, est apposé sur chaque catalogue.

Toujours dans cette volonté d’accompagner et d’aiguiller au mieux les professionnels du BTP, PUM annonce par ailleurs avoir ouvert un système de messagerie instantanée « Instaply », qui permet de répondre aux demandes et besoins des utilisateurs de façon plus rapide.

Première utilisatrice de ce service de messagerie, Stéphanie Pinto, commerciale sédentaire à l’agence PUM de Lille, témoigne : « Le client était sur son chantier, il savait qu’il allait être bientôt livré. Il m’a donc envoyé un SMS pour savoir si nous pouvions encore ajouter des produits à sa commande. Je lui ai répondu oui et je me suis dit qu’il n’aurait sûrement pas eu le temps d’appeler », avant d’ajouter : « cette fonctionnalité était attendue par les clients et ils en sont tous satisfaits ! »

D.T

Photo de une : ©PUM plastiques