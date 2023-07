Avec plus de 250 000 recrutements en 2021, le secteur du BTP recrute. Carreleur, charpentier… découvrez les 8 métiers du bâtiment qui sont le mieux payés.

Salaires BTP : top 8 des métiers les mieux payés

Le secteur du bâtiment et des travaux publics, abrégé en BTP, regroupe les activités de conception, de construction et de rénovation de bâtiments (publics et privés, industriels ou non) et d’infrastructures (routes, réseaux, canalisations…). Selon l’Observatoire des métiers du BTP, le secteur comptait 1 402 456 salariés en 2021. Année au cours de laquelle 269 503 recrutements ont eu lieu.



Intéressé par les métiers du BTP ? Découvrez le top 8 des métiers du bâtiment les mieux payés, selon le moteur de recherche d’emploi Indeed. Ces montants ne sont pas forcément les salaires en début de carrière mais bien après quelques années d’expérience.

Carreleur

Le salaire brut annuel moyen d’un carreleur s’élève à 42 835 euros.

Créatif et artiste, le carreleur-mosaïste intervient une fois le gros œuvre terminé. Il a pour mission de préparer les surfaces, poser les carreaux ainsi que de décorer et de rénover. A l’écoute de ses clients, le carreleur doit leur proposer la solution qui correspond le plus à leur demande et à leur désir.

Les qualités principales du carreleur-mosaïste sont : une bonne connaissance des matériaux et des procédés, une excellente technicité, de la précision, un sens esthétique développé ainsi qu’un excellent relationnel.

Afin d’exercer ce métier, plusieurs cursus sont possibles :

Certificats d'aptitude professionnelle (CAP) Carreleur mosaïste

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment

Brevet professionnel Carreleur mosaïste

BTS finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation



Après ses études, un carreleur peut rejoindre une petite entreprise artisanale ou un grand groupe du BTP.

Charpentier

En moyenne, un charpentier gagne en brut 42 130 euros par an.

Un charpentier bois conçoit, fabrique et pose des charpentes et ossatures en bois. Elles servent de structures à tous les types de constructions, dont des maisons. Concrètement, il choisit le bois, le trace, et le taille afin de respecter les plans fournis par l’architecte. Accompagné de ses collègues, il vient ensuite monter, lever et poser la charpente. Un charpentier peut être amené à travailler sur d’autres parties de la construction également en bois, comme les planchers ou les sous-pentes.

Il existe de nombreux cursus, allant du CAP à la licence professionnelle mention métiers du bois, pour apprendre le métier de charpentier bois.

Le métier de charpentier métallique est également très recherché par les entreprises de nos jours. Son travail consiste à fabriquer et à assembler les structures en acier utilisées lors de la construction de bâtiments, de ponts… Il peut travailler sur un chantier ou en atelier.

Couvreur

Un couvreur a pour salaire brut annuel moyen 41 658 euros.

Le couvreur est l’expert de la construction et de la réfection des toits. Après avoir préparé le chantier et conformément aux indications du plan, le couvreur a pour mission de poser les différents matériaux : couverture, accessoires pour évacuer l’eau de pluie, lucarnes… Chaque couverture de toiture (tuile, zinc, ardoise, bois…) implique une technique de pose particulière. La précision est de rigueur, afin d’assurer l’étanchéité du toit et l’isolation thermique.

Le couvreur intervient également régulièrement afin d’entretenir et de réparer les toits. Il peut également intervenir sur des monuments classés. Le couvreur est l’une des professions les plus concernées par les travaux de rénovation énergétique puisque le toit est la cause principale des déperditions de chaleur. Le métier est donc en constante évolution.

Il est nécessaire d’obtenir au minimum un CAP afin d’effectuer la profession de couvreur.

Menuisier poseur

Le salaire brut annuel moyen d’un menuisier poseur est de 38 108 euros.

La mission du menuisier poseur est d’installer tous types de fermetures, intérieures et extérieures, en bois, PVC ou encore aluminium. Il s’agit concrètement : des portes, des fenêtres, des volets mais également des terrasses, escaliers, planchers, plafonds, placard ou encore meubles de cuisine…

Le menuisier poseur doit donc choisir les matériaux adaptés, installer et poser les fermetures confectionnées en atelier, s’assurer de leur étanchéité et réaliser les finitions suite à la pose. Il peut également intervenir pour de l’entretien.

Pour réaliser ce métier, il est primordial de connaître les normes d’isolation, de savoir lire un plan et effectuer des prises de mesure ou encore de maîtriser les calculs et les chiffres.

Il est conseillé de faire un CAP ou bac professionnel menuiserie pour apprendre le métier. La filière de l’ébénisterie peut également permettre de se former à ce métier.

Conducteur de travaux

Un conducteur de travaux gagne en moyenne 36 957 euros brut par an.

Le conducteur de travaux a pour mission d’organiser et de suivre l’ensemble des moyens financiers, humains et techniques afin de mener à bien un chantier. Il est présent dès les débuts du projet jusqu’à sa réalisation et doit veiller au respect des délais ainsi qu’aux normes de sécurité.

Les qualités requises pour être conducteur de travaux sont nombreuses. Il faut être à la fois méthodique mais disposer de suffisamment de flexibilité et de réactivité pour s’adapter aux imprévus. Diplomatie et charisme sont également indispensables pour faire le lien entre les différents corps de métiers présents sur le chantier.

Le métier de conducteur de travaux peut s’exercer aussi bien dans le privé que dans le secteur public.

Il est nécessaire d’obtenir un diplôme d’ingénieur (bac +5) orienté vers les travaux publics ou vers le bâtiment afin d’exercer le métier de conducteur de travaux.

Peintre en bâtiment

Le salaire brut annuel moyen d’un peintre en bâtiment s’élève à 35 728 euros.

Le peintre en bâtiment est généralement le dernier ouvrier à intervenir sur un chantier de construction ou lors de travaux de rénovation. Sa mission est d’apporter la touche finale, c’est-à-dire peindre les murs et les plafonds. Dans le cas où il interviendrait chez des particuliers, le peintre peut également jouer un rôle de conseiller.

Son métier s’exerce aussi bien en intérieur que sur les faces extérieures. Par ailleurs, un peintre peut être amené à poser des revêtements muraux comme du papier peint.

Pinceaux, rouleaux, pistolets, peinture vernis, mates ou satinées… le peintre doit être capable de s’adapter en fonction des chantiers. Une partie de son travail consiste en la préparation du chantier : échafaudage, préparation du support (décapage des vieilles peintures, colmatage, ponçage, enduit…)

Une formation en CAP, ou équivalence, permet de se former au métier de peintre en bâtiment.

Plombier chauffagiste

Un plombier chauffagiste a pour salaire brut annuel moyen 33 143 euros.

Si un plombier chauffagiste est souvent appelé pour des dépannages en urgence, il réalise également des travaux sur le long-terme (mise en conformité d’une installation, installations sanitaires, pose de canalisations…).

Dans son travail, il peut soit s’inspirer des plans de l’architecte soit réaliser lui-même les schémas d’installation. Au-delà du façonnage et de la pose des conduites, il est le garant de l’étanchéité et de l’isolation de ces installations.

Le plombier chauffagiste peut être à son compte comme artisan indépendant ou bien être salarié d’une entreprise du bâtiment. Avec l’apparition de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, le métier a connu des changements ces dernières années. Réflexion et réactivité sont nécessaires pour pouvoir s’adapter à toutes les situations, notamment celles où le plombier est amené à intervenir en urgence.

Un CAP, un bac professionnel, un brevet professionnel ou encore un titre professionnel est nécessaire pour effectuer le métier de plombier chauffagiste.

Plaquiste

En moyenne, un plaquiste gagne en brut 32 179 euros par an.

Une fois le gros œuvre terminé, tout reste à faire à l’intérieur. Et c’est à ce moment qu’intervient le plaquiste, dont les missions sont multiples. Il doit dans un premier temps poser les cloisons séparant les différentes pièces, réaliser les sols et leur revêtement ainsi que les plafonds. Il peut même parfois être amené à réaliser des ouvrages décoratifs.

Un plaquiste maîtrise les spécificités de différents matériaux : brique, carrelage, céramique, plâtre… Il peut également être amené à réaliser les travaux liés à l’isolation thermique et à l’isolation phonique.

Lors de son activité, le plaquiste doit prendre en compte les éléments de menuiserie et il doit s’assurer du cloisonnement des différentes gaines (électricité, gaz et eau). Il assure également la réalisation des joints et des enduits.

Une formation en CAP, ou équivalent, permet de se former au métier de plaquiste.

Salaires BTP : liste des métiers qui paient le plus

Métiers du bâtiment les mieux payés Salaire brut moyen annuel Carreleur 42 835 euros Charpentier 42 130 euros Couvreur 41 658 euros Menuisier poseur 38 108 euros Conducteur de travaux 36 957 euros Peintre en bâtiment 35 728 euros Plombier chauffagiste 33 143 euros Plaquiste 32 179 euros

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock