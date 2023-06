MaPrimeRénov' est une aide au financement des travaux de rénovation énergétique, visant à favoriser les rénovations globales les plus ambitieuses. Son montant est calculé en fonction des ressources du foyer et des dépenses prévues. Cette aide est accordée pour des équipements et travaux de chauffage, d’isolation, et certaines autres prestations.

Comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2023 Qui a le droit à MaPrimeRénov’ ? Cette prime est accessible à tous les propriétaires et copropriétaires, occupants ou bailleurs, et ce, quels que soient leurs revenus. Le montant de MaPrimeRénov’ varie cependant selon les conditions de ressources, le nombre de personnes dans le ménage (foyer fiscal), et la localisation du logement. Ces critères permettent de classer les ménages dans une des quatre catégories : MaPrimeRénov’ Bleu pour les revenus les plus modestes

pour les revenus les plus modestes MaPrimeRénov’ Jaune pour les revenus modestes

pour les revenus modestes MaPrimeRénov’ Violet pour les revenus intermédiaires

pour les revenus intermédiaires MaPrimeRénov’ Rose pour les revenus aisés

Pour savoir à quelle catégorie on appartient, il convient de regarder les conditions de ressources selon la composition du foyer dans l’un des deux tableaux ci-dessous. Les plafonds de revenus en province : Les plafonds de revenus en Île-de-France : Les services publics français ont mis en place un simulateur, afin d’estimer le montant des aides financières en fonction des revenus et du projet. Les démarches pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Il est nécessaire de remplir les trois conditions suivantes afin de bénéficier de MaPrimeRénov’ : Réaliser la demande d’aide avant le début des travaux.

Vérifier son éligibilité . En effet, les aides financières sont soumises à des conditions de ressources.

. En effet, les aides financières sont soumises à des conditions de ressources. Faire réaliser ses travaux par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) Retrouvez toutes les informations en ligne et effectuez directement votre demande sur le site de France Rénov'.



Les travaux doivent, en principe, être achevés dans un délai de deux ans à partir de la décision d’attribution de la prime - ou d’un an si vous avez reçu une avance de l'Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour les travaux ou prestations.

Vous pouvez demander un délai supplémentaire de 6 mois maximum si : Motif d'ordre familial, professionnel ou de santé

Indisponibilité ou défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers

Difficultés, notamment financières ou de gestion, rencontrées par le syndicat de copropriétaire (dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copro)

Erreurs dans l'instruction du dossier Les montants de MaPrimeRénov’ 2023 Les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ (MPR) doivent permettre d’améliorer la performance énergétique du logement, ou de passer à un chauffage à énergie renouvelable. Les montants de MaPrimeRénov’ 2023 pour le changement d’un système de chauffage Les foyers appartenant à MaPrimeRénov’ Rose ne sont pas éligibles aux aides concernant le changement d’un système de chauffage. Les montants de MaPrimeRénov’ 2023 pour les travaux d’isolation Les foyers appartenant à MaPrimeRénov’ Rose ne sont pas éligibles aux aides pour les travaux d’isolation. Les montant des aides complémentaires MaPrimeRénov' 2023 MaPrimeRénov’ Copro Pour bénéficier de MaPrimeRénov’ Copro, les travaux réalisés doivent permettre un gain énergétique de 35 % sur les parties communes de la copropriété. La résidence collective doit également être composée à hauteur de 75 % de résidences principales. Enfin, la copropriété doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Le financement des travaux est plafonné à 25 % du montant des travaux, dans la limite de 25 000 € de travaux par logement (soit 6 250 € de prime). Ce montant a été augmenté en 2023, passant de 15 000 à 25 000 euros.

Les primes individuelles complémentaires versées aux ménages qui résident dans la copropriété ont également été doublées en 2023, passant à 3 000 € pour les propriétaires très modestes, et à 1 500 € pour les propriétaires modestes. Les aides MaPrimeRénov’ supprimées en 2023 Depuis janvier 2023, l’achat d'une chaudière à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique (condensation), n’est plus éligible à MaPrimeRénov’. Depuis le 1er avril 2023, l’aide sur certains projets d’isolation destinés aux ménages aux ressources supérieures a été supprimée. C’est le cas de l’aménagement de combles, de l’isolation des toits-terrasses, de l’isolation de murs par l'extérieur, et de l’isolation par l'intérieur.

À cette date, le bonus de 1 000 € versé pour le remplacement d'une chaudière au fioul ou à gaz par un équipement d'énergie renouvelable a également été supprimé. Alexandre Masson Photo de une : Adobe Stock