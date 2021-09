Pack Jeune Artisan : Point.P enrichit ses services

Afin d’accompagner les artisans dans leur activité, Point.P lance aujourd’hui la promotion 2021-2022 de son pack Jeune Artisan. Ce dernier accueille de nouveaux services mis à disposition des entrepreneurs de moins de 30 ans, les faisant bénéficier notamment de six mois d’abonnement gratuit au logiciel de devis et facturation Tolteck. Les professionnels ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour s’inscrire !

Initié en juin 2020, le pack Jeune Artisan de Point.P a pour mission d'accompagner les artisans débutants dans leur activité et leur montée en compétences. Avec la première promotion, 300 jeunes ont été accompagnés dans la création de leur entreprise.

Forte de cette réussite, Point.P lance aujourd’hui la promotion 2021-2022, en mettant à disposition des jeunes professionnels, de nouveaux services de visibilité et d'accompagnement.

Gagner du temps et résoudre certaines difficultés

Mis à disposition des entrepreneurs de moins de 30 ans, le pack Jeune Artisan offre aux jeunes professionnels six mois d’abonnement gratuit au logiciel de devis et facturation Tolteck. Ce pack leur permet également d'accéder au hub « MyFormality » avec une demande de recouvrement d’impayés offerte. Le service comprend notamment un entretien avec un juriste permettant d'orienter le client vers la solution la plus efficace si la procédure amiable devait échouer.

Dans le but d'accroître la visibilité de leur activité, les artisans inscrits peuvent bénéficier d'une séance photos professionnelles, puis d'une aide pour créer une fiche « Google My Business » et y publier les clichés. Ils peuvent en outre s'inscrire sur le site La Maison Saint-Gobain, accédant ainsi à des chantiers qualifiés et étant mis en contact avec des particuliers à projet.

« Être bien formé est primordial dans les métiers du bâtiment : rénovation énergétique, RE 2020, enjeux environnementaux, évolutions du marché… Il est impératif de suivre tous ces changements pour pouvoir mener à bien ses chantiers », souligne Point.P.

Ainsi, afin de répondre aux nouveaux enjeux du secteur, Point.P leur permet entre autres d'accéder à l’application « Objectif RGE »et offre le passage de l’examen d’un montant de 99,90 € H.T. Sans compter la possibilité de suivre une formation avec Velux, dont celle d’installateur-conseil, et ce à tarif réduit, voire même gratuit, car Point.P propose une aide aux démarches de remboursement intégral. Enfin, pour répondre aux questions qui peuvent naître lors du lancement d’une entreprise, l'enseigne propose le double parrainage d’un artisan plus chevronné, appartenant à la communauté Génération Artisans, ainsi que d’un collaborateur Point.P qui pourront accompagner le jeune entrepreneur et le soutenir dans ses démarches.

Les artisans ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour s’inscrire via le site jeune.génération artisans-pointp.fr.



Marie Gérald

Photo de Une : ©Point.P