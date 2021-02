CSTB Editions, en partenariat avec l’AQC, annonce la parution du guide « La Pathologie des fenêtres » dans la collection « Pathologies des bâtiments ». L’ouvrage met en lumière les principaux désordres affectant les fenêtres, et en analyse les origines et les causes. Il se veut un outil pédagogique pour l’ensemble de la filière bâtiment pour contribuer à l’amélioration de la qualité et à la diminution de la sinistralité.

« La Pathologie des fenêtres » traite des principaux désordres rencontrés sur des projets neufs ou des rénovations, sur des menuiseries aluminium, bois ou PVC. Réalisé par le CTSB, en partenariat avec l’AQC, le guide de 130 pages, explique les différentes pathologies et renvoie aux fonctions attendues des fenêtres : perméabilité à l’air et à l’eau, résistance mécanique, isolation thermique, transmission lumineuse ou encore sécurité des enfants face au risque de défenestration. Il fait le point sur les sollicitations à prendre en compte lorsqu’une fenêtre est installée, des sollicitations liées, entres autres, à l’environnement de la fenêtre et à son exploitation. Et revient, à travers des analyses, sur les risques encourus selon le mode de mise en oeuvre, le mode constructif et le type de produit. L’objectif premier du guide est de mettre à disposition des maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, bureaux d’études, formateurs, experts et entreprises, un outil pédagogique pour améliorer la qualité des installations, et diminuer la sinistralité. Les auteurs du guide indiquent : « L’analyse de la pathologie des fenêtres est un sujet rendu complexe pour le développement spectaculaire des technologies, des modes de mise en oeuvre, des modes de calfeutrement et de fixation, et des fenêtres durant les dernières années ». Ils se proposent ainsi de faire un état des lieux, et formulent, pour chaque risque de pathologie, des solutions correctives et préventives en aidant à choisir les produits et à maîtriser leur mise en oeuvre. Editeur : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Auteurs : Hubert Lagier et Sophie Cuenot

Prix du guide : 56,87 € HT. Rose Colombel

