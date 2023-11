Dans le domaine des solutions de chauffage de l'eau, les chauffe-eaux instantanés suscitent de plus en plus d'intérêt en raison de leurs avantages économiques et pratiques. Contrairement aux chauffe-eaux traditionnels, qui stockent de grandes quantités d'eau chaude, un chauffe-eau instantané chauffe l'eau au moment où vous en avez besoin. Découvrons pourquoi de plus en plus de personnes optent pour cette solution et dans quels contextes d’utilisation on peut obtenir des résultats optimaux pour ce type de systèmes de chauffe-eaux sanitaires.

Comment fonctionne un chauffe-eau instantané électrique ? Un chauffe-eau instantané électrique est doté d’une, ou plusieurs, résistance pour permettre d’augmenter la température de l'eau. Ce corps de chauffe est directement alimenté par le circuit électrique du logement. Dans les faits, l’ouverture d’un robinet d’eau chaude entraîne la montée en température de la résistance. À son contact, l’eau monte également en température avant de se déverser par le robinet. Un chauffe-eau instantané électrique ne dispose pas de réserve d’eau chaude, également appelé cuve de stockage. L’eau est donc chauffée à la demande. Un chauffe-eau instantané électrique est généralement composé d’un raccord d’entrée d’eau froide, d’un raccord de sortie d’eau chaude, d’un corps de chauffe, d’un bouton de réglage du débit d’eau, et d’une soupape de sécurité. Quelle résistance choisir pour un chauffe-eau instantané électrique ? Le choix de la résistance doit être fait en fonction de la température de l’eau à atteindre ainsi que du débit voulu. Un débit trop faible a souvent pour conséquence de fournir une eau tiède. La puissance du chauffe-eau instantané est donc à déterminer en fonction du nombre de points d’eau à alimenter, leur nature (douche ou robinet) et leur fréquence d’utilisation. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, la puissance du chauffe-eau instantané électrique conseillée en fonction de son utilité. Utilisation du chauffe-eau instantané électrique Puissance recommandée en kilowatt (kW) Un évier de cuisine 5,5 kW Un lavabo de salle de bain 4,5 kW Une douche 7,3 kW Une baignoire 9 kW Une salle de bain entière (lavabo et douche) 11 kW Les avantages d’un chauffe-eau instantané électrique Des économies d'énergie L'un des principaux avantages d'un chauffe-eau instantané est son efficacité énergétique. Contrairement aux chauffe-eaux traditionnels, qui maintiennent l'eau chaude en permanence, les chauffe-eaux instantanés chauffent l'eau uniquement lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude. Cela signifie qu'il n'y a pas de perte d'énergie liée au maintien d'une température constante de l'eau. Cette différence de fonctionnement se traduit par des économies significatives sur la facture d'énergie. Un gain d'espace Les chauffe-eaux traditionnels nécessitent souvent un espace considérable pour stocker la cuve d'eau chaude. Un chauffe-eau instantané, en revanche, est compact et se fixe directement sur le mur, libérant ainsi un espace précieux dans le logement. Cela peut être particulièrement avantageux pour les petites habitations ou les appartements dans lesquels chaque mètre carré compte. Discret et esthétique, un chauffe-eau instantané électrique est également très facile à installer. Un approvisionnement illimité en eau chaude Avec un chauffe-eau instantané, il n'y pas à se soucier de manquer d'eau chaude, même si plusieurs membres de la famille prennent des douches successives. L'eau est chauffée à la demande, ce qui garantit un approvisionnement illimité en eau chaude. Une durabilité et une longévité accrues Les chauffe-eaux instantanés ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les chauffe-eaux traditionnels. En effet, avec une durée de vie de 20 ans, un chauffe-eau instantané dépasse largement les modèles traditionnels, dont la durée de vie est comprise entre 10 et 15 ans. Cette différence est en partie due à leur conception qui évite l'accumulation de tartre et de corrosion, problèmes courants dans les chauffe-eaux à stockage d'eau. C’est également pour cette raison qu’un chauffe-eau instantané électrique ne nécessite que très peu d’entretien. Moins de problèmes de maintenance et une durée de vie plus longue contribuent à une meilleure rentabilité à long terme. Un système pratique et bon marché Un chauffe-eau instantané électrique est la solution idéale pour alimenter en eau chaude un point d'eau éloigné dans la maison ou utilisé de manière ponctuelle. Le prix d’un chauffe-eau instantané électrique est généralement compris entre 100 et 600 euros, selon le modèle et sa puissance. Les prix donnés dans le tableau ci-dessous sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la marque et du revendeur. Type de chauffe-eau instantané électrique Prix Chauffe-eau évier Environ 200 euros Chauffe-eau douche À partir de 250 - 300 euros Coût installation par un professionnel Entre 200 et 400 euros Les inconvénients d’un chauffe-eau instantané électrique Un système qui ne convient pas aux familles nombreuses Un chauffe-eau instantané électrique n’est pas adapté pour chauffer de l’eau chaude sanitaire en grande quantité. C’est un appareil utile pour alimenter un seul point d’eau, mais qui peut vite devenir très cher et pas très efficace si le chauffe-eau instantané électrique doit gérer l’ensemble de l’installation. En effet, la demande simultanée en eau chaude ne doit pas être trop haute. Concrètement, le chauffe-eau instantané électrique est efficace pour les petits logements ou en système d’appoint. Au-delà de deux personnes dans le foyer, le chauffe-eau instantané n’est pas la solution idéale. Un besoin en eau pas trop froide Un chauffe-eau instantané électrique n’est pas une solution adéquate pour les régions où l’eau extérieure est très froide, comme à la montagne. En effet, plus l’eau d’arrivée est froide et plus la résistance va rencontrer des difficultés pour la chauffer. Les conséquences sont doubles : une augmentation de la consommation d’électricité afin de chauffer l’eau, et malgré tout une eau qui risque de sortir en dessous de la température souhaitée. Le chauffe-eau instantané électrique bénéficie-t-il des aides étatiques ? Un chauffe-eau instantané électrique est non éligible aux aides financières étatiques pour la transition écologique. Quand privilégier l'installation d'un chauffe-eau instantané électrique ? Il existe plusieurs cas de figure dans lesquels l'installation d'un chauffe-eau instantané électrique présente de véritables avantages : Lorsque la chaudière du chauffage central est trop éloignée de certains points d'eau . Cela peut être le cas dans certaines grandes maisons, disposant de plusieurs salles de bains ou d'une cuisine d'été par exemple. Le chauffe-eau instantané est une solution pratique pour installer par exemple une douche dans une pièce isolée. Il suffit de disposer d'une alimentation en eau et en électricité.

Lorsque que le chauffe-eau par accumulation, autrement dit le ballon d'eau chaude, ne permet pas d'alimenter convenablement l'ensemble des points d'eau . Plutôt que de changer l'appareil pour un ballon de plus grande contenance, vous pouvez installer un chauffe-eau instantané d'appoint pour alimenter un robinet en particulier.

Si vous disposez d'un chauffe-eau solaire non couplé à une chaudière d'appoint , il est judicieux d'installer un chauffe-eau instantané électrique d'appoint afin de combler les possibles manques d'eau chaude lors des périodes moins ensoleillées.

, il est judicieux d’installer un chauffe-eau instantané électrique d’appoint afin de combler les possibles manques d’eau chaude lors des périodes moins ensoleillées. Lorsque le logement est petit et que moins de deux individus y vivent, installer un chauffe-eau instantané électrique permet de gagner de l’espace sans investir dans un ballon d’eau chaude trop onéreux. Avant d’acheter un modèle de chauffe-eau instantané, assurez-vous de disposer, au niveau du compteur électrique, des différentiels et diamètres de câbles adaptés à la puissance du chauffe-eau. Il est également important de vérifier si le raccordement électrique peut supporter la puissance d’un chauffe-eau instantané électrique. Si ce n’est pas le cas, il convient alors d’installer une ligne électrique appropriée, impliquant alors un surcoût. En conclusion, opter pour un chauffe-eau instantané électrique offre une série d'avantages économiques et pratiques. Des économies d'énergie substantielles, un gain d'espace, un approvisionnement illimité en eau chaude et une durabilité accrue font de cette option une solution attrayante pour les foyers soucieux de leur budget et de leur impact environnemental. Avant de faire votre choix, évaluez vos besoins en eau chaude et consultez un professionnel pour trouver le modèle qui convient le mieux à votre situation. Les plus d'un chauffe-eau instantané électrique Les moins d'un chauffe-eau instantané électrique Facile à installer et à entretenir Un coût souvent élevé s'il est utilisé comme chauffe-eau principal Permet d'alimenter en eau chaude un point d'eau excentré Ne convient pas aux familles nombreuses Son utilisation en appoint permet des économies d'énergie Non éligible aux aides financières Un gain d'espace important, un système idéal pour les petits logements Eau souvent moins chaude qu'avec d'autres systèmes Une durée de vie supérieure à un chauffe-eau classique Un fonctionnement optimal lorsque le débit d'eau chaude est modéré Votre logement est raccordé au gaz ? Il existe également des modèles de chauffe-eaux instantanés utilisant ce combustible. Ces modèles sont généralement plus chers que leurs homologues électriques. Alexandre Masson Photo de une : Adobe Stock