Les passoires thermiques sont des logements énergivores et mal isolés, avec pour conséquences généralement des factures d'énergie très élevées. Cependant, en suivant les bonnes étapes de rénovation, il est possible de minimiser ces pertes de chaleur et d'améliorer l'efficacité énergétique du logement. Dans cet article, nous allons détailler les techniques essentielles et la procédure à suivre pour rénover une passoire thermique.

La définition d’une passoire thermique Énergivores et mal isolées, les passoires thermiques sont des logements à l’origine de déperditions thermiques importantes. Ce terme désigne donc par extension un logement nécessitant une consommation de chauffage ou de climatisation excessive pour obtenir un bon confort thermique. Les passoires thermiques sont synonymes de dépenses importantes en matière d’énergie et donc également de production en grande quantité de gaz à effet de serre. Concrètement, il s’agit des logements classés F ou G au vu de leur diagnostic de performance énergétique (DPE). La consommation énergétique des passoires thermiques excède donc les 330 kWh/m²/an. Pour rappel, le DPE est un document qui sert principalement à estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre d'un logement ou d’un bâtiment. Il permet de les classer en 7 catégories en fonction de leur consommation d’énergie : Classement DPE Consommation énergétique en kWh/m²/an A inférieure à 50 B De 51 à 90 C De 91 à 150 D De 151 à 230 E De 231 à 330 F De 331 à 450 G Supérieure à 450 Enfin, il est important de ne pas confondre passoire énergétique et logement insalubre. Les passoires énergétiques disposent seulement d’une isolation vétuste, il ne s’agit pas du logement dans son ensemble. Aujourd’hui en France, pas moins de 4,8 millions de logements sont considérés comme des passoires thermiques. Les étapes à suivre pour rénover une passoire thermique Au-delà des simples changements de réglementation concernant les passoires thermiques, les rénover permet de réaliser à la fois de belles économies d’énergie et de limiter son impact sur l’environnement. Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes. Réaliser un audit énergétique de la passoire thermique L’idéal est de commencer par prendre rendez-vous avec un thermicien pour réaliser un bilan énergétique du logement. À l’aide d’une caméra thermique, il peut repérer les ponts thermiques du logement, autrement dit toutes les zones où la chaleur s’échappe. Le prix d'un bilan thermique coûte en moyenne 500 €. Ce prix peut aller jusqu'à 1 000 € ou plus en fonction du logement et sa situation géographique. Après cet audit, il convient de manière générale de commencer par les travaux d’isolation pour limiter les pertes énergétiques. Viennent ensuite le remplacement du système de chauffage, puis l’installation d’équipements de régulation du chauffage et enfin la ventilation. Renforcer l’isolation des passoires thermiques L'isolation est cruciale pour réduire les pertes de chaleur. Ajouter ou améliorer l'isolation dans les combles, les murs, et les planchers augmente considérablement l'efficacité énergétique d’un logement. Utilisez des matériaux isolants de haute qualité et assurez-vous qu'ils sont correctement installés pour éviter les ponts thermiques. Ce sont en plus les travaux les plus rentables en termes d’économies d’énergie. L'isolation des combles perdus ou de la toiture est souvent prioritaire. En effet, dans un logement mal isolé, près de 30 % des déperditions énergétiques ont lieu au niveau de la toiture. L’isolation des murs permet également d’éviter jusqu’à 25 % de pertes de chaleur. Les fenêtres constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques. Vous pouvez limiter les infiltrations d’air en choisissant des modèles de fenêtres ou portes-fenêtres plus performants. Enfin, en isolant les planchers bas du logement, vous économiserez jusqu’à 10 % d’énergie. L’isolation des combles : Qu’ils soient perdus ou aménageables, de nombreuses techniques, qui conviennent à tous les budgets, existent afin d’isoler des combles : Technique d'isolation des combles Prix par mètre carré en moyenne (main-d'oeuvre et isolation compris) Soufflage Entre 25 et 50 euros Épandage Entre 10 et 40 euros Déroulage À partir de 20 euros Utilisation de panneaux rigides Entre 50 et 200 euros Pour en savoir plus sur l'isolation des combles, nous vous invitons à lire notre dossier à ce sujet. L'isolation des murs : Pour isoler des murs, vous pouvez opter pour l’isolation thermique par l’intérieur (ITI) ou pour l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Ces deux techniques présentent des avantages propres : Avantages de l'isolation par l'intérieur Avantages de l'isolation par l'extérieur Préserve l’aspect extérieur du logement

Peu coûteux

Facilité des travaux

Un large choix d’isolant Augmente l’étanchéité à l’air du bâtiment

Travaux sans impact sur le quotidien

Pas de réduction de la surface habitable du logement L’isolation des fenêtres En cas de mauvaise isolation des fenêtres, la réponse la plus efficace est de changer de vitrage et de remplacer les menuiseries. Il faut également avoir en tête que les joints de calfeutrage d’une fenêtre s’usent avec le temps provoquant irrémédiablement une diminution de l’étanchéité des fenêtres. Il est donc important de les changer régulièrement. L’isolation des sols : Il existe deux techniques principales pour isoler les sols : L’isolation par le dessus : pour les maisons construites sur un terre-plein ou un vide sanitaire non-accessible

L'isolation par le dessous : pour les maisons construites sur un sous-sol non chauffé ou sur un vide sanitaire accessible Lisez notre article pour en savoir plus sur l'isolation thermique des murs, des fenêtres et des sols. Changer le système de chauffage Remplacer son ancien équipement de chauffage par un système plus moderne et performant permet également de réaliser de belles économies. Plus écologique et avec de bons rendements, voici quelques pistes de chauffage à privilégier : Système de chauffage Fonctionnement Prix moyen Pompe à chaleur À partir d'énergie renouvelable : eau, air ou géothermie selon le modèle Entre 6 000 et 18 000 € Chaudière à bois Elle peut être à bûches ou à granulés Entre 1 500 et 10 000 € pour les modèles à buches et 7 000 et 20 000 € pour celles à granulés Poêle à bois Il peut être à bûches, à granulés ou mixte Entre 200 et 8 000 € Le système solaire combiné Le rayonnement solaire couvre une partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire Entre 13 000 et 20 000 € Pour en savoir plus sur les différents systèmes de pompes à chaleur (PAC), nous vous invitons à lire notre comparatif réalisé à ce sujet. Un entretien régulier de son système de chauffage et de refroidissement est également nécessaire afin de s'assurer qu'il fonctionne efficacement. Réguler son chauffage Les équipements de régulation de chauffage permettent de mieux contrôler sa consommation d'énergie et de réduire de 5 à 15 % sa facture de chauffage. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour un de ces trois régulateurs de chauffage : Régulateur de chauffage Fonctionnement Les thermostats programmables ou connectés Pour ajuster la consommation de chauffage à son emploi du temps Le robinet thermostatique Pour ajuster la température de la pièce dans laquelle se trouve un radiateur La sonde extérieure de température Pour réguler le chauffage en prenant en compte les variations de la température extérieure Améliorer la ventilation des passoires thermiques Le renouvellement de l'air d'un logement est primordial pour en assurer sa qualité, mais également faire des économies d'énergie. En effet, un air vicié à tendance à être plus humide et donc à être moins facile à chauffer. Pour y remédier, il est conseillé d'installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), généralement directement sous les fenêtres. Vous pouvez également opter pour une VMC double flux afin de préchauffer les flux d'air provenant de l'extérieur. Les aides pour rénover une passoire thermique Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer la rénovation des passoires thermiques et plus généralement l'ensemble des travaux de rénovation énergétique. Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables : La Prime CEE (Certificats d'Économie d'Énergie) Subvention proposée par l'État et versée directement par les fourniseeurs d'énergie MaPrimeRénov' Prime accordée à l'ensemble des ménages, mais dont le montant varie selon les revenus L'éco-prêt à taux zéro (ou éco-PTZ) Crédit sans frais de remboursement dont le montant peut aller jusqu'à 50 000 € Les aides locales L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et commune Le taux de TVA réduit Le taux de TVA appliqué est seulement de 5,5 % Réduction d'impôt Denormandie Ce dispositif permet aux particuliers, achetant un logement à rénover dans certains quartiers, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu Exonération de la taxe foncière Certaines collectivités exonèrent temporairement de taxe foncière les foyers qui réalisent des travaux d'économie d'énergie