La menuiserie fait partie des secteurs du BTP en fortes tensions de recrutement. Afin de valoriser la diversité des métiers dont regorge la filière menuiserie aluminium, le SNFA a ouvert sa plateforme. Conçu avec les professionnels du secteur, le portail regroupe à la fois un volet information sur les métiers et cursus, et un volet offres et demandes d’emploi.

La filière menuiserie aluminium compte plus de 3 500 entreprises fabricantes en France, et une diversité de métiers (production, installation, conception, ingénierie, commerce…). Paradoxe cependant : d’après une étude Kyu Associés, la menuiserie fait partie des secteurs du BTP où les tensions en recrutement sont les plus prononcées. De quoi inquiéter le noyau de TPE et PME qui constituent l’univers de la menuiserie aluminium.

« Si de nombreuses formations et propositions d’emplois pour les jeunes et les nouveaux arrivants dans la filière existent, elles sont souvent peu connues ou peu explicitées au public », soulève de son côté l'organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures en profilés aluminium (SNFA). Ce qui a motivé cette dernière à lancer sa nouvelle plateforme métiers fin novembre.

Un accompagnement à l’orientation, voire à la reconversion dans la menuiserie aluminium



Accessible via le site Bâtir en Alu, la nouvelle plateforme métiers du SNFA tend à être un portail professionnel complet de la filière menuiserie aluminium.

« L’objectif est de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes en période d’orientation, mais également les parents, les personnes en reconversion, les enseignants, les formateurs… », explique le SNFA. Conçue en partenariat avec les professionnels du secteur, la plateforme métiers du SNFA s’articule entre :

un accès Emplois et Formations, listant les métiers et formations existantes, accompagné d’un répertoire d’établissements de formation et d’entreprises de la menuiserie aluminium

un accès Offres et demandes d’emploi, regroupant les annonces, et par laquelle il est possible de candidater

Un quizz interactif est également à disposition du visiteur, afin de l’aider à découvrir sa vocation. Interconnectées, les différentes pages de la plateforme permettent d’aller de page métier en page formation, en passant par les offres d’emploi, selon la carrière explorée.

Mais au-delà de la valorisation, l’attractivité de la filière menuiserie aluminium ne passera-t-elle pas par une meilleure rémunération ? C’est en tout cas un axe important à l’échelle du secteur du BTP, qui note une croissance des salaires à l'embauche face aux forts besoins de main d’oeuvre.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock