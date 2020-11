SOPROFEN, fabricant de volets roulants, portes de garage, protections solaires, moustiquaires et baies vitrées, a repensé le design de son site internet pour accompagner plus efficacement ses clients. Destinée aux professionnels du bâtiment, AVS Store est la nouvelle plateforme d’e-commerce qui permet de commander en un clic tous les accessoires pour poser, réparer et moderniser les menuiseries et les fermetures.

75% des professionnels seraient prêts à acheter leurs fournitures et accessoires en ligne d’après le webinar organisé par le HUB Institute sur le potentiel du e-commerce appliqué aux échanges BtoB.

Avec AVS Store, Soprofen créé une navigation plus intuitive et plus simplifiée parmi les nombreux produits référencés, toutes gammes et toutes marques confondues. La nouvelle version du site internet dédié principalement à la distribution de pièces détachées nécessaires à la pose, à la réparation et aux menuiseries extérieures, s’organise autour de 7 onglets :

• Motorisation, avec une large gamme de moteurs et de kits de motorisations pour volets,

• Volet (pièces détachées, pièces mécaniques et accessoires électriques pour volets roulants),

• Tablier de volet roulant et sur-mesure,

• Menuiserie et tous les accessoires destinées à la pose d’une menuiserie,

• Garage, avec des solutions moteurs, des kits de motorisation, des accessoires électriques…,

• Portail et portails motorisés,

• Domotique (automatismes tels que capteurs, télécommandes mais aussi box et accessoires électriques).

Un onglet “Ressources” regroupe également l’ensemble des notices de réglage et de montage.

Avec cette nouvelle organisation, Soprofen promet une réactivité optimale pour répondre efficacement à l’ensemble des demandes et garantit une livraison rapide de 48 à 72 heures.

Une gamme complète et un service Premium

Afin de proposer l’offre la plus large possible et des produits de qualité, Soprofen s’est associé à des grands acteurs du secteur de la baie et de la fermeture (Somfy, Delta Dore, Zurflüh-Feller, Sommer…). Plus de 5 000 références sont ainsi stockées en permanence sur le nouveau site d'AVS Store d'une surface de 55 000 m2.

Désireuse d’offrir à ses internautes une expérience client online, Soprofen met à leur disposition une équipe de conseillers experts. Joignables via un chatbot ou une hotline dédiée, ces anciens artisans spécialistes de la fermeture sont en capacité de leur apporter une réponse rapide et personnalisée sur n’importe quelle pièce détachée et de les orienter au mieux dans leur choix. Les professionnels inscrits sur la boutique en ligne bénéficient également d’actions de promotion et peuvent leur permettre d’atteindre jusqu’à 55% de remise.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock