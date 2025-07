L’Adivet publie, avec le soutien du GMPV, un guide pratique consacré aux toitures biosolaires. Ce document de référence s’adresse aux professionnels du bâtiment et détaille les bénéfices, les précautions techniques et les enjeux d’assurance de ces solutions combinant végétalisation et solaire.

Les toitures biosolaires s'imposent comme une solution d’avenir pour les professionnels du bâtiment. L’Adivet (Association de la végétalisation de l’îlot bâti) vient de publier, en partenariat avec le GMPV (Groupement des Métiers du Photovoltaïque), un Guide des toitures biosolaires à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et poseurs. L'objectif est d'accompagner le déploiement de ces systèmes hybrides en donnant des repères concrets, pratiques et techniques. Un concept à forte valeur ajoutée pour le bâtiment Les toitures biosolaires associent, sur une même surface, une végétalisation et des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques. Ce couplage permet non seulement de produire de l’énergie décarbonée, mais aussi de renforcer l’isolation du bâtiment, de stocker et réguler les eaux pluviales, de créer des îlots de fraîcheur ou encore de favoriser la biodiversité. Ce procédé permet de tirer parti, de la meilleure des manières, du foncier disponible sur les toits, tout en améliorant les performances énergétiques et environnementales des bâtiments. Ce système gagnant-gagnant ouvre ainsi la voie à une nouvelle génération de toitures multifonctionnelles. Des synergies techniques bénéfiques pour la performance Le guide souligne notamment un avantage souvent méconnu : l’évapotranspiration liée à la végétalisation. Celle-ci contribue à rafraîchir les modules photovoltaïques, ce qui améliore leur rendement. À l’inverse, les panneaux solaires créent des zones d’ombre favorables à la diversité végétale, en évitant le dessèchement de certaines espèces. Ces bénéfices sont au cœur de la démarche. Le document s’attache à décrire avec précision les « co-bénéfices » de ce type de toiture, en insistant sur les solutions techniques disponibles aujourd’hui sur le marché français. Un outil pensé pour les professionnels du BTP Pensé comme un guide pratique, le document consacre plusieurs chapitres aux enjeux de conception : choix de l’élément porteur, étanchéité, sélection des végétaux, intégration du système solaire, gestion des eaux pluviales, entretien, organisation du chantier... Les professionnels y trouveront également des éléments de vigilance en matière d’assurance et de responsabilités, ainsi qu’un volet spécifique aux projets de rénovation. « Ce guide synthétise les connaissances actuelles sur le sujet, tout en posant les bases pour les évolutions futures du secteur », précise l’Adivet. Un glossaire et des ressources bibliographiques viennent compléter l’ensemble. Pour consulter le guide, c'est ici. Par Jérémy Leduc