ADESOL
75012 PARIS
France
ADESOL Groupe est toujours à la pointe de l’innovation et des règlementations.
ADESOL Groupe développe et commercialise des profilés pour les professionnels du bâtiment et de la décoration. Fort d’une expérience qui dépasse les vingt ans pour la production de joints sismiques, la société Adesol intervient sur diverses constructions neuves ou en rénovation telles que les centres commerciaux, parkings, usines, logements collectifs et même les bâtiments d’importance IV (Hôpitaux, EHPAD, écoles, aéroports, gares, ERP …).
Leur mission principale est de vous assurer une sécurité optimale pour tous vos bâtiments ou constructions parasismiques en développant des articles de finition pour un logement individuel ou collectif tout en répondant aux dernières exigences réglementaires en vue des constructions parasismiques italiennes qui sont reconnues pour être les plus strictes en Europe.
Leur offre :
• Construction / Joints de dilatation : Ils sont spécialisés dans les systèmes de jonction tout trafic et couvre-joints de dilatations techniques (coupe-feu et/ou étanches) pour tous les projets de bâtiments et constructions parasismiques.
• Finition / Profilés de finition : Ils développent, produisent et commercialisent des profilés de finition pour les professionnels du bâtiment et de la décoration. En inox, aluminium ou laiton, par extrusion, profilage et pliage.
• Bureau d’étude (Étude | Conseil | Cotation | Création) : Leurs experts sont à votre disposition pour optimiser votre projet. Ils assurent l’étude et la complétion de vos plans, le conseil et la cotation chiffrée du produit adéquat, jusqu’à la création de produit spécifique.
Le savoir-faire du Groupe Adesol:
- K WORK, profilé en aluminium
- K3D couvre joint pour structure para-sismique
- K FLAT couvre joint sismique pour rénovation
- Couvre-joint de dilatation sur MESURE
- ….
K WORK, profilé en aluminium
Le K WORK est un profilé sismique de transition en aluminium massif supportant les charges lourdes et le passage intensif. Strié en surface , il est antidérapant Il permet la couverture d’un joint de...
K FLAT couvre joint sismique pour rénovation
Le K FLAT est un profilé sismique spécialement étudié pour la rénovation de carrelage ou revêtement dur de faible épaisseur sans casser la chape avec une hauteur réduite de 16 mm. Strié en surface , il...
Couvre-joint de dilatation sur MESURE
COUVRESOL 60 / 10-50 est un système de dilatation pour poser sur un sol afin de couvrir une ouverture de 55 à 70 mm exposé à des mouvements +/- 10 à 50 mm. Ce joint...
Joint de fractionnement SUR MESURE
Ces joints sont destinés à prévenir les désordres dus aux contraintes mécaniques (décollements, fissurations, soulèvement du carrelage). Le profilé se compose de deux méplats / cornières / granito (i)...
Nez de marche de « luxe »
Profilés obligatoires pour la sécurité de tous et le respect de la législation concernant les ERP (établissement recevant le public) Aluminium, laiton et inox en fonction des styles et des préférences.