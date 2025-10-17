Pour obtenir une information de la part de la marque « ADESOL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ADESOL Groupe est toujours à la pointe de l’innovation et des règlementations.

ADESOL Groupe développe et commercialise des profilés pour les professionnels du bâtiment et de la décoration. Fort d’une expérience qui dépasse les vingt ans pour la production de joints sismiques, la société Adesol intervient sur diverses constructions neuves ou en rénovation telles que les centres commerciaux, parkings, usines, logements collectifs et même les bâtiments d’importance IV (Hôpitaux, EHPAD, écoles, aéroports, gares, ERP …).

Leur mission principale est de vous assurer une sécurité optimale pour tous vos bâtiments ou constructions parasismiques en développant des articles de finition pour un logement individuel ou collectif tout en répondant aux dernières exigences réglementaires en vue des constructions parasismiques italiennes qui sont reconnues pour être les plus strictes en Europe.

Leur offre :

• Construction / Joints de dilatation : Ils sont spécialisés dans les systèmes de jonction tout trafic et couvre-joints de dilatations techniques (coupe-feu et/ou étanches) pour tous les projets de bâtiments et constructions parasismiques.

• Finition / Profilés de finition : Ils développent, produisent et commercialisent des profilés de finition pour les professionnels du bâtiment et de la décoration. En inox, aluminium ou laiton, par extrusion, profilage et pliage.

• Bureau d’étude (Étude | Conseil | Cotation | Création) : Leurs experts sont à votre disposition pour optimiser votre projet. Ils assurent l’étude et la complétion de vos plans, le conseil et la cotation chiffrée du produit adéquat, jusqu’à la création de produit spécifique.

Le savoir-faire du Groupe Adesol :