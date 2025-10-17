ConnexionS'abonner
ALNOR SAS

BP 21 Poste Principale Entreprise
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
France
Site web de la marque

 Depuis 1990, la société ALNOR SAS innove, conçoit, fabrique des équipements de prévention et sécurité destinés aux enfants pour éviter les accidents graves des mains et des doigts dans les charnières des portes et fenêtres.
Notre gamme d’anti-pince-doigts et anti-claque-porte sont de FABRICATION 100 % FRANCAISE et bénéficie d’une notoriété nationale et internationale.
Leur fiabilité permet d’équiper tous les établissements recevant les enfants.
 
Les anti-pince-doigts et anti-claque-porte sont fabriqués dans des matériaux de haute technologie avec les meilleures performances pour chaque matériau utilisé : Systèmes Exclusifs Brevetés

Nos anti-pince-doigts adhésifs performants indéformables et incompressibles sous la pression  des doigts, conçus pour une SECURITE TOTALE, cachent complètement les charnières dangereuses recto et ou verso des portes et fenêtres.


Nos anti-pince-doigts dont l’installation a été simplifiée au maximum se fait par un ADHESIF ULTRA-PUISSANT et SANS VIS.
Ils sont aussi préconisés pour les portes en verre, en métal, pvc et respectent la garantie décennale de vos portes. Cet adhésif est utilise dans l’industrie automobile pour ses hautes performances.


La nécessite des contraintes d’hygiène des établissements concernés a été prise en compte et étudiée. L’anti-pince-doigts revient complètement à plat dans l’alignement de la porte à la fermeture pour une épaisseur de 2 mm, qui facilite le nettoyage complet et l’hygiène.


Deux critères indispensables dans les hôpitaux, crèches, écoles, halte-garderies, etc…
Cette configuration lui confère une esthétique maximale


Les tests ont ete effectues par un robot STOPPE à 132 000 ouvertures et fermetures, AUCUNE DETERIORATION de l’anti-pince-doigts et de l’adhesif n’a été constatée.

